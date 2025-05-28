Apple делает свою самую серьёзную ставку на рынок видеоигр за последние годы — компания разрабатывает новое игровое приложение, которое заменит непопулярный Game Center. Оно будет предустановлено на iPhone, iPad, Mac и Apple TV и станет универсальным хабом для игроков.

Новый игровой центр Apple — всё в одном месте

Как сообщает Bloomberg, новая платформа от Apple объединит достижения, таблицы лидеров, активность друзей, коммуникации и редакционные подборки игр. Также в приложении появятся подборки из App Store и отдельный раздел, посвящённый Apple Arcade — фирменной подписке за $6.99 в месяц. Более того, на Mac приложение будет поддерживать сторонние игры, скачанные не из App Store — редкий шаг для Apple.

На фоне конкурентов: у Google пока хаос

Google Play Games — ближайший конкурент от Google — страдает от проблем с синхронизацией прогресса, достижениями и облачными сохранениями между Android и ПК. Дополнительно ситуацию усложняют сторонние аккаунты и экосистемы, предлагаемые самими разработчиками.

Если Apple сможет обеспечить стабильную и цельную интеграцию, компания из Купертино может заставить Google пересмотреть свою стратегию в игровом направлении.

У Google и Samsung есть ресурсы — но не хватает связности

Google имеет все ресурсы для конкуренции: огромную аудиторию, партнёрства в облачном гейминге, разнообразный каталог игр и производственные мощности Android-OEM. Но Google Play Games остаётся недоработанным. У Samsung тоже есть Game Hub, но он ограничен лишь каталогом установленных игр и не предлагает ни достижений, ни облачных сохранений.

Если новое приложение Apple будет хорошо принято, другим гигантам рынка возможно придётся пересобрать свои геймерские платформы.

Революции не будет — но шаг важный

По данным Bloomberg, ранние тестировщики не считают, что приложение изменит репутацию Apple в игровом мире моментально. Тем не менее, это ключевой шаг, особенно если Apple планирует развивать свою экосистему для AAA-игр.

Запуск нового игрового приложения ожидается вместе с iOS 19 и новым поколением iPhone — в сентябре этого года.