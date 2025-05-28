Casio выпустила новую линейку G-Shock — MTG-B4000, ставшую первой в истории бренда, где при проектировании конструкции корпуса активно применялись технологии искусственного интеллекта. Часы уже представлены в Японии и поступят в продажу в июне 2025 года.

Искусственный интеллект в дизайне: как создавался корпус

Для разработки MTG-B4000 компания использовала наработки десятилетий в области ударопрочности G-Shock. Эти данные были загружены в ИИ, после чего он предложил конструкцию Dual Core Guard — гибридную структуру из углеродных рамок и стальных деталей.

Процесс работы выглядел так: дизайнеры создавали базовую концепцию, ИИ её анализировал и строил оптимизированные 3D-модели. После этого специалисты вручную дорабатывали результат. Цикл повторялся до достижения нужного баланса между прочностью и дизайном.

Корпус: сочетание карбона и стали

Карбоновая рамка изготавливается из слоёв углеродного и стекловолокна, вырезанных в сложные 3D-формы. Переплетение материалов видно в местах соединения. Эта рамка соединяется с металлическим безелем, боковыми кнопками и задней крышкой.

Безель из нержавеющей стали выполнен в два слоя: одни элементы проходят зеркальную полировку Zaratsu, другие — получают матовую шлифовку. Задняя крышка изготовлена методом металлургического впрыска (Metal Injection Molding), при котором порошковый металл принимает заданную форму.

Циферблат с глубиной и деталями

Многослойный циферблат сочетает наклонные кольца с объёмными индексами. Индексы имеют многогранную форму, покрыты люминесцентным составом и металлизированы. Все элементы созданы с использованием микромеханической обработки.

Технические характеристики и функции

Размеры часов составляют 56.6 × 45.3 × 14.4 мм, вес — 112 г. Модель прошла тесты Triple G Resist, подтверждающие устойчивость к ударам, центробежной силе и вибрациям. Водонепроницаемость — до 20 ATM.

Часы поддерживают радиосинхронизацию Multiband 6 (Япония, Северная Америка, Европа, Китай) и подключаются к смартфонам через Bluetooth с помощью приложения CASIO WATCHES. Возможны автоматическая настройка времени и доступ к мировому времени для 300 городов.

Солнечная подзарядка Tough Solar обеспечивает работу до 5 месяцев без света и до 18 месяцев в энергосберегающем режиме. Сапфировое стекло имеет антибликовое покрытие, а подсветка — белый светодиод с эффектом послесвечения.

Присутствуют стандартные функции: мировое время (27 городов), секундомер, таймер и автоматический календарь.

Цены и доступность

В серию входят две модели:

MTG-B4000B-1A2JF — с IP-покрытием в сине-сером цвете, ¥176,000 (~$1,220)

MTG-B4000-1AJF — с классической металлической отделкой, ¥165,000 (~$1,144)

Обе модели поступят в продажу в Японии в июне 2025 года исключительно через официальный сайт Casio.

Также в продаже появится лимитированная модель Oceanus Manta OCW-S6000PB-7AJF — всего 600 экземпляров по цене ¥385,000 (~$2,700). Безель выполнен из сапфирового стекла с 12 внешними гранями и 60 вогнутыми насечками, покрытыми платиновым и синим напылением, имитирующими морской горизонт.