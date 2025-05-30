Компания Casio недавно выпустила в продажу в США новые часы для серфинга серии G-Shock G-Lide GLXS5610. Эти модели входят в популярную линейку G-Shock и отличаются ярким дизайном и высокой водонепроницаемостью. Ниже — все, что нужно знать об этих часах.

Casio G-Shock G-Lide GLXS5610: что они предлагают?

Известный производитель часов представил серию G-Shock G-Lide GLXS5610, разработанную совместно с профессиональной серфингисткой и спортсменкой команды G-Shock Беттилой Сакурой Джонсон. Дизайн часов вдохновлен двумя цветами главных героев гавайского мультфильма Disney «Лило и Стич», поэтому они представлены в светло-розовом и светло-голубом цветах. Эти часы предназначены для серфинга и оснащены различными функциями, полезными для любителей этого вида спорта.

Особенности часов для серфинга Casio G-Shock GLXS5610:

• Графики приливов и отливов

• Данные о луне

• Водонепроницаемость до 200 метров

• Три будильника

• Секундомер с точностью до 1/100 секунды

• Поддержка мирового времени в 48 городах

• Изготовлены из полимерных и биополимерных компонентов

• Белая светодиодная подсветка

• Автономность — около трех лет за счет сменных элементов питания

Цены и доступность

Casio анонсировала выпуск часов G-Shock G-Lide GLXS5610 по цене 99 долларов США. Они уже доступны на официальном сайте бренда. Пока неизвестно, планирует ли компания выпускать эти модели для серфинга в других регионах, таких как Европа и Азия. Этот запуск последовал за анонсом новых часов G-Shock MTG-B4000 с карбоновой рамкой, сапфировым стеклом и тройным сопротивлением G-сопротивлению.