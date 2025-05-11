Четыре свежих модели G-Shock уже доступны для предзаказа в Японии. Устройства сочетают классический прочный дизайн и современные функции — от мирового времени до миллисекундного секундомера.

Компания Casio выпустила в Японии сразу четыре новых гибридных модели: GMA-P2100SA-1A1, GMA-P2100SA-1A2, GMA-S120SA-7A1 и GMA-S120SA-7A2. Все они относятся к линейке G-Shock и уже доступны для предзаказа на японском рынке. Даты выхода за пределами Японии пока не уточняются.

Что предлагают модели GMA-P2100SA

GMA-P2100SA-1A1 и GMA-P2100SA-1A2 получили компактный корпус размерами 46 × 40,2 × 11,2 мм и массу всего 40 граммов. Часы оформлены в чёрной цветовой гамме с восьмиугольным безелем и резиновым ремешком. Оформление дисплея — в тёмных тонах с контрастными светлыми символами.

Модель 1A1 отличается жёлтыми акцентами, а 1A2 — красными. Обе версии поддерживают:

31 часовую зону

Секундомер с точностью 1/100 секунды

Обратный отсчёт

Несколько ежедневных будильников

Двойную белую LED-подсветку

Светонакопительное покрытие Neobrite на стрелках

Характеристики моделей GMA-S120SA

Модели GMA-S120SA-7A1 и GMA-S120SA-7A2 немного крупнее — 49 × 45,9 × 15,8 мм и весят 55 граммов. Их корпуса и ремешки выполнены в белом цвете, дизайн — более классический с круглым безелем. Циферблат содержит две цифровые зоны и отдельный индикатор.

7A1 выделяется оранжевыми стрелками и деталями, а 7A2 — синими. В арсенале:

29 часовых поясов и функция «Домашний город»

Секундомер с точностью до 1/1000 секунды

Обратный отсчёт

Пять будильников

Янтарная LED-подсветка

Антимагнитная защита

Общие особенности и цена

Все четыре модели G-Shock защищены от ударов, выдерживают давление до 20 ATM и обеспечивают автономную работу до трёх лет на одной батарейке.

В Японии цена составляет:

¥17,600 (около $122) — для GMA-P2100SA-1A1 и 1A2

— для GMA-P2100SA-1A1 и 1A2 ¥18,700 (около $130) — для GMA-S120SA-7A1 и 7A2

Casio пока не раскрыла планы по международному запуску, но учитывая популярность G-Shock за пределами Японии, глобальный релиз вполне вероятен.