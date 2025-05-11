Четыре свежих модели G-Shock уже доступны для предзаказа в Японии. Устройства сочетают классический прочный дизайн и современные функции — от мирового времени до миллисекундного секундомера.
Компания Casio выпустила в Японии сразу четыре новых гибридных модели: GMA-P2100SA-1A1, GMA-P2100SA-1A2, GMA-S120SA-7A1 и GMA-S120SA-7A2. Все они относятся к линейке G-Shock и уже доступны для предзаказа на японском рынке. Даты выхода за пределами Японии пока не уточняются.
Что предлагают модели GMA-P2100SA
GMA-P2100SA-1A1 и GMA-P2100SA-1A2 получили компактный корпус размерами 46 × 40,2 × 11,2 мм и массу всего 40 граммов. Часы оформлены в чёрной цветовой гамме с восьмиугольным безелем и резиновым ремешком. Оформление дисплея — в тёмных тонах с контрастными светлыми символами.
Модель 1A1 отличается жёлтыми акцентами, а 1A2 — красными. Обе версии поддерживают:
- 31 часовую зону
- Секундомер с точностью 1/100 секунды
- Обратный отсчёт
- Несколько ежедневных будильников
- Двойную белую LED-подсветку
- Светонакопительное покрытие Neobrite на стрелках
Характеристики моделей GMA-S120SA
Модели GMA-S120SA-7A1 и GMA-S120SA-7A2 немного крупнее — 49 × 45,9 × 15,8 мм и весят 55 граммов. Их корпуса и ремешки выполнены в белом цвете, дизайн — более классический с круглым безелем. Циферблат содержит две цифровые зоны и отдельный индикатор.
7A1 выделяется оранжевыми стрелками и деталями, а 7A2 — синими. В арсенале:
- 29 часовых поясов и функция «Домашний город»
- Секундомер с точностью до 1/1000 секунды
- Обратный отсчёт
- Пять будильников
- Янтарная LED-подсветка
- Антимагнитная защита
Общие особенности и цена
Все четыре модели G-Shock защищены от ударов, выдерживают давление до 20 ATM и обеспечивают автономную работу до трёх лет на одной батарейке.
В Японии цена составляет:
- ¥17,600 (около $122) — для GMA-P2100SA-1A1 и 1A2
- ¥18,700 (около $130) — для GMA-S120SA-7A1 и 7A2
Casio пока не раскрыла планы по международному запуску, но учитывая популярность G-Shock за пределами Японии, глобальный релиз вполне вероятен.