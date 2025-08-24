Xiaomi готовит к запуску новые смартфоны серии T — Xiaomi 15T и 15T Pro. Цены на устройства уже появились в утечках: базовая модель обойдётся от €649, а версия Pro — от €799. Теперь в сети появились первые реальные изображения старшей версии.

На видео, опубликованном в TikTok, показан Xiaomi 15T Pro спереди и сзади. Задняя панель выполнена в медном оттенке, а блок камер расположен в левом верхнем углу и имеет форму закруглённого квадрата с фасками. В центре модуля заметен логотип Leica.





Камеры и характеристики Xiaomi 15T Pro

По слухам, Xiaomi 15T Pro получит основную 50-мегапиксельную камеру OmniVision OVX9100, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телефото-сенсор Samsung JN5. Фронтальная камера может быть построена на базе сенсора Samsung S5KKDS.

Смартфон оснастят процессором MediaTek Dimensity 9400+, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Цена версии с 128 ГБ памяти составит €799, а модификация с 256 ГБ обойдётся в €899. В отдельных регионах возможен выпуск модели с 1 ТБ памяти.





За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Что известно о Xiaomi 15T

Обычный Xiaomi 15T, по данным инсайдеров, поступит в продажу только в одной конфигурации — 12 ГБ + 256 ГБ по цене €649. Для этой модели предусмотрены три цветовых варианта: золотой, серый и чёрный.





Обе новинки уже прошли сертификацию в ряде стран, что указывает на скорый официальный анонс.