Компания Microsoft объявила об открытии исходного кода Windows Subsystem for Linux (WSL) на конференции Build 2025. Большинство компонентов теперь доступны на GitHub, за исключением тех, что тесно связаны с ядром Windows.

WSL начал свой путь как эксперимент почти десять лет назад и со временем стал одним из самых востребованных инструментов для разработчиков в Windows. Его открытие стало важной вехой в истории проекта.

Впервые WSL был представлен на Build 2016 и стал частью обновления Windows 10 Anniversary Update. Первая версия, WSL 1, реализовывала совместимость с Linux через слой перевода системных вызовов для ядра Windows, используя драйвер lxcore.sys.

В 2019 году Microsoft выпустила WSL 2 — с полноценным ядром Linux, работавшим внутри виртуальной машины. Новая архитектура обеспечила значительный прирост производительности, поддержку GPU и systemd, а также запуск графических приложений.

Теперь компания публикует исходные коды ключевых компонентов: утилит командной строки (wsl.exe и wslg.exe), фоновых служб (wslservice.exe), а также демонов на стороне Linux, отвечающих за сеть, запуск процессов и проброс портов.

Представитель Microsoft Пьер Буле отметил, что сообщество сыграло ключевую роль в развитии WSL, несмотря на закрытость кода:

«Даже без доступа к исходникам люди делали ценные вкладки в развитие WSL. Теперь, когда проект стал открытым, мы с нетерпением ждём новых идей, улучшений и решений от разработчиков по всему миру».

Некоторые компоненты останутся закрытыми, поскольку являются частью Windows. Среди них — драйвер lxcore.sys для WSL 1 и модули P9rdr.sys и p9np.dll, отвечающие за файловую переадресацию в «\wsl.localhost».

Открытие исходного кода WSL позволяет разработчикам изучать внутреннее устройство подсистемы, собирать её самостоятельно и вносить изменения. Microsoft рассчитывает, что это поможет ускорить развитие технологии и привлечь сообщество к более активному участию.