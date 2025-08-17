Компания OpenAI изучает различные способы монетизации своих продуктов, включая возможное внедрение рекламы в ChatGPT. Об этом заявил глава подразделения ChatGPT Ник Терли в интервью The Verge.

Несмотря на ожидаемую выручку $12,7 млрд в 2025 году (в 3,4 раза больше, чем в 2024), компания продолжает работать в убыток. По прогнозам, положительный денежный поток появится только к 2029 году.





Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее выражал сомнения относительно совмещения ИИ и рекламы, называя это «крайней мерой». Однако в последних заявлениях он смягчил позицию, допустив ответственное внедрение рекламы.

Особый интерес представляет тестируемая система «Коммерция в чате», которая может трансформировать ChatGPT в платформу для рекомендаций товаров. В OpenAI подчёркивают, что алгоритмы подбора продуктов будут полностью независимы от партнёрских соглашений.

Параллельно компания разрабатывает новые форматы монетизации, включая интеграцию ChatGPT в бизнес-процессы и инструменты повышения производительности.