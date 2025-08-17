Инсайдеры раскрыли ключевые характеристики будущего компактного флагмана Samsung. Смартфон, который выйдет в начале 2026 года, получит обновлённый экран и увеличенную батарею.
Что известно на данный момент:
1. Дисплей нового поколения
- Диагональ 6,27 дюйма (против 6,2″ у S25)
- Технология Dynamic AMOLED 2X
- Уменьшенные рамки
- Повышенная яркость и точность цветопередачи
2. Улучшенная автономность
- Батарея 4175 мАч (маркетинговое значение 4300 мАч)
- Поддержка быстрой зарядки (ожидается до 45 Вт)
- Беспроводная зарядка Qi2
3. Мощная начинка
- Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2 или Exynos 2600
- 12 ГБ оперативной памяти
- Улучшенный модуль NFC
- Устройство сохранит концепцию «компактного флагмана», сделав акцент на эргономике и базовых характеристиках, а не на максимальной производительности.
Когда ждать?
Официальная презентация линейки Galaxy S26 запланирована на январь 2026 года. Выход моделей в продажу ожидается в первом квартале.
Новость появилась после утечки информации от проверенного инсайдера Digital Chat Station. Ранее этот источник неоднократно точно раскрывал характеристики новых устройств до их официального анонса.