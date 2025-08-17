Инсайдеры раскрыли ключевые характеристики будущего компактного флагмана Samsung. Смартфон, который выйдет в начале 2026 года, получит обновлённый экран и увеличенную батарею.

Что известно на данный момент:

1. Дисплей нового поколения





Диагональ 6,27 дюйма (против 6,2″ у S25)

Технология Dynamic AMOLED 2X

Уменьшенные рамки

Повышенная яркость и точность цветопередачи

2. Улучшенная автономность

Батарея 4175 мАч (маркетинговое значение 4300 мАч)

Поддержка быстрой зарядки (ожидается до 45 Вт)

Беспроводная зарядка Qi2

3. Мощная начинка

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2 или Exynos 2600

12 ГБ оперативной памяти

Улучшенный модуль NFC

Устройство сохранит концепцию «компактного флагмана», сделав акцент на эргономике и базовых характеристиках, а не на максимальной производительности.

Когда ждать?



Официальная презентация линейки Galaxy S26 запланирована на январь 2026 года. Выход моделей в продажу ожидается в первом квартале.

Новость появилась после утечки информации от проверенного инсайдера Digital Chat Station. Ранее этот источник неоднократно точно раскрывал характеристики новых устройств до их официального анонса.



