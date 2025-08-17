img 1247
Инсайдеры раскрыли ключевые характеристики будущего компактного флагмана Samsung. Смартфон, который выйдет в начале 2026 года, получит обновлённый экран и увеличенную батарею.

img 1248

Что известно на данный момент:

1. Дисплей нового поколения


  • Диагональ 6,27 дюйма (против 6,2″ у S25)
  • Технология Dynamic AMOLED 2X
  • Уменьшенные рамки
  • Повышенная яркость и точность цветопередачи

2. Улучшенная автономность

  • Батарея 4175 мАч (маркетинговое значение 4300 мАч)
  • Поддержка быстрой зарядки (ожидается до 45 Вт)
  • Беспроводная зарядка Qi2

3. Мощная начинка

  • Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2 или Exynos 2600
  • 12 ГБ оперативной памяти
  • Улучшенный модуль NFC
  • Устройство сохранит концепцию «компактного флагмана», сделав акцент на эргономике и базовых характеристиках, а не на максимальной производительности.

Когда ждать?


Официальная презентация линейки Galaxy S26 запланирована на январь 2026 года. Выход моделей в продажу ожидается в первом квартале.

Новость появилась после утечки информации от проверенного инсайдера Digital Chat Station. Ранее этот источник неоднократно точно раскрывал характеристики новых устройств до их официального анонса.


