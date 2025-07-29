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Новое обновление Microsoft для Windows 11 24H2 успешно решает вопросы взаимодействия с Easy Anti-Cheat. Прежде некоторые пользователи испытывали трудности при установке свежей версии операционной системы из-за устаревшего компонента.

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Следует отметить, что проблема выражалась в зависаниях или критических ошибках, приводящих к «синему экрану смерти», во время обновления Windows 11. Виновником была ранняя версия Easy Anti-Cheat, датированная периодом до апреля 2024 года. В свою очередь, Microsoft внедрила блокировку, провоцирующую STOP-ошибку при попытке установить обновление.

Согласно информации источника guru3d, Microsoft смогла устранить несовместимость, которая вызывала нестабильную работу. Теперь пользователи могут обновить свои компьютеры до Windows 11 24H2, воспользовавшись разделом «Настройки».

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