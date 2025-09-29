Компания Google анонсировала разработку новой версии операционной системы Android, предназначенной специально для ноутбуков и персональных компьютеров. Об этом на недавнем саммите Snapdragon заявил руководитель экосистемы Android в Google Самир Самат, отметив, что компания планирует представить новинку уже в следующем году.

В настоящее время ноутбуки и ПК Samsung работают на ChromeOS или Windows, однако новая версия Android может стать альтернативой для будущих устройств, в частности для линейки Samsung Galaxy Book. Google намерена объединить опыт, накопленный в разработке ChromeOS, с современными достижениями в области искусственного интеллекта и адаптировать это к форм-фактору ноутбуков.

В разработке новой платформы Google сотрудничает с Qualcomm и другими производителями аппаратного обеспечения. При этом пока не ясно, будут ли устройства работать на привычных мобильных чипах Snapdragon или на более мощных вариантах из серии Snapdragon X, ориентированных на ноутбуки.

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон выразил энтузиазм по поводу новой платформы, отметив её инновационность и потенциал объединить мобильные устройства и ПК в одном решении.

Samsung, являясь ключевым партнёром Google и Qualcomm, часто получает приоритетный доступ к новым функциям Android и является крупнейшим покупателем чипов Qualcomm для смартфонов. Поэтому эксперты предполагают, что компания может выпустить ноутбук Galaxy Book с новой оптимизированной под ПК версией Android, что расширит её продуктовую линейку и позволит предложить пользователям альтернативу ChromeOS и Windows.





Официальные сроки появления устройств на базе Android для ноутбуков пока не названы, но запуск ожидается в ближайшем будущем — возможно, уже в следующем году.