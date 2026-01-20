Google начала распространять новый дизайн голосового поиска в приложении для Android. Обновлённый интерфейс получил логотип Google в центре, обновлённую тёмную тему и увеличенную кнопку поиска песен, но знаменитое бестелесное лицо, которое многие пользователи считали странным, всё ещё появляется на экране.

Новый UI доступен в стабильной версии 17.1 и бета-версии 17.2 приложения Google

Логотип Google переместился в центр верхней части экрана, добавлена кнопка возврата и меню настроек

Настройки голоса позволяют выбрать один из четырёх голосов и включить озвучивание результатов

Это та часть интерфейса Android, на которую я никогда особо не любил смотреть, и подозреваю, что многие из вас чувствуют то же самое. Когда вы используете голосовой поиск в приложении Google для Android, вы нажимаете значок микрофона в строке поиска. Раньше это перенаправляло вас на страницу с весьма странным бестелесным лицом. Поскольку голосовой поиск озвучивает ответ на ваш запрос, бестелесное лицо, казалось, двигало ртом синхронно с голосом, который вы слышали от Google.

Переработанный интерфейс

В ноябре мы рассказывали, что с переходом на Gemini вместо Google Assistant бестелесное лицо должно было исчезнуть. Я использовал Gemini в качестве цифрового ассистента, и пару недель оно действительно пропадало. И хотя я продолжаю использовать Gemini для всего, для чего раньше использовал Google Assistant (ответы на вопросы, установка будильников и таймеров), лицо вернулось и кратко показывается в новом интерфейсе.

Переработанный интерфейс голосового поиска показывает логотип Google в центре верхней части страницы с кнопкой возврата слева и значком меню из трёх точек справа. Нажав на этот значок, вы попадёте в настройки голоса. Там можно включить озвучивание результатов, чтобы результаты поиска зачитывались вслух. Также можно выбрать один из четырёх разных голосов для чтения результатов (Cosmo, Neso, Terra или Cassini) и изменить основной язык, на котором голосовой поиск будет с вами общаться — доступно большое количество вариантов. Тёмная тема тоже обновлена.

Как получить доступ к голосовому поиску

Голосовой поиск Google можно вызвать, нажав значок микрофона внутри виджета Google Search на главном экране, из постоянной строки поиска Pixel Launcher внизу дисплея на телефонах Pixel, открыв приложение Google и нажав значок микрофона в строке поиска. Если функция включена, можно открыть голосовой поиск без помощи рук, сказав «Hey Google».





Если вы используете строку поиска и значок микрофона для доступа к голосовому поиску, как только вы нажмёте на значок, появится то самое странное бестелесное лицо со словом «Listening» сверху и четырёхцветной дугой под лицом. Под дугой находится новая увеличенная кнопка «Search a song». Нажмите на неё, и откроется интерфейс поиска песен с предложением «Play, Sing, Hum». В правом верхнем углу есть ярлык к истории поиска песен.

Доступность обновления

Новый интерфейс распространяется вместе со стабильной версией 17.1 и бета-версией 17.2 приложения Google на Android. Пока он доступен не всем. Новый интерфейс появляется на моём Pixel 6 Pro с версией 17.1 стабильного приложения Google и последней бета-версией Android 16 QPR3.