Google обновил клавиатуру Gboard: предложения теперь отображаются в виде «пилюль», а настройки переработаны и стали проще. Изменения уже доступны в стабильной версии 15.8.4, а часть нововведений тестируется в бета-канале 15.8.5.
Подсказки в виде «пилюль»
Ранее подсказки и варианты вставки из буфера обмена показывались в скруглённых прямоугольниках. Теперь они отображаются в виде вытянутых капсул. Такой же дизайн используется и для функций Magic Cue и Pixel Screenshots на смартфонах серии Pixel 10.
Функция впервые появилась в бета-версии, но теперь доступна всем пользователям стабильного канала.
Упрощённые настройки Gboard
Крупное обновление затронуло раздел «Preferences» («Настройки»). Google переработал структуру меню, добавив новые секции и упрощённые описания. Это позволяет быстрее находить нужные параметры.
Теперь:
- «Layout» содержит переключатель Suggestion strip (ранее он находился в другом разделе).
- «Shortcuts» включает настройки: двойной пробел для точки, автопробел после знаков препинания, удержание для символов, чувствительность свайпа.
- «Key tap» объединяет звук и громкость нажатия, вибрацию, всплывающие подсказки клавиш, длительность удержания и настройку иконки приложения.
Такая централизация избавляет пользователей от необходимости углубляться в меню.
Новый раздел «Corrections & suggestions»
Раздел «Text correction» был переименован в «Corrections & suggestions» («Исправления и подсказки»). В нём теперь четыре подраздела:
- Automatic corrections;
- Spelling & grammar;
- Suggestions;
- Writing tools (на Pixel 10 и QPR2 Beta — вместо Proofread).
Также появилась отдельная опция «Word suggestions: Show in suggestion strip» для включения или отключения подсказок слов на панели.
Функция тестируется в версии Gboard 15.8.5 для всех устройств в бета-канале.