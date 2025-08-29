Google обновил клавиатуру Gboard: предложения теперь отображаются в виде «пилюль», а настройки переработаны и стали проще. Изменения уже доступны в стабильной версии 15.8.4, а часть нововведений тестируется в бета-канале 15.8.5.

Подсказки в виде «пилюль»

Ранее подсказки и варианты вставки из буфера обмена показывались в скруглённых прямоугольниках. Теперь они отображаются в виде вытянутых капсул. Такой же дизайн используется и для функций Magic Cue и Pixel Screenshots на смартфонах серии Pixel 10.





Функция впервые появилась в бета-версии, но теперь доступна всем пользователям стабильного канала.

Упрощённые настройки Gboard

Крупное обновление затронуло раздел «Preferences» («Настройки»). Google переработал структуру меню, добавив новые секции и упрощённые описания. Это позволяет быстрее находить нужные параметры.





Теперь:

«Layout» содержит переключатель Suggestion strip (ранее он находился в другом разделе).

«Shortcuts» включает настройки: двойной пробел для точки, автопробел после знаков препинания, удержание для символов, чувствительность свайпа.

«Key tap» объединяет звук и громкость нажатия, вибрацию, всплывающие подсказки клавиш, длительность удержания и настройку иконки приложения.

Такая централизация избавляет пользователей от необходимости углубляться в меню.





Новый раздел «Corrections & suggestions»

Раздел «Text correction» был переименован в «Corrections & suggestions» («Исправления и подсказки»). В нём теперь четыре подраздела:

Automatic corrections;

Spelling & grammar;

Suggestions;

Writing tools (на Pixel 10 и QPR2 Beta — вместо Proofread).

Также появилась отдельная опция «Word suggestions: Show in suggestion strip» для включения или отключения подсказок слов на панели.





Функция тестируется в версии Gboard 15.8.5 для всех устройств в бета-канале.