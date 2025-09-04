Аудитория мессенджера Max превысила 30 млн человек, сообщили Forbes в пресс-службе сервиса. В конце августа — начале сентября число звонков выросло «в десятки раз» по сравнению с июлем и превысило 8 млн в день. На фоне событий 13 августа, когда РКН объявил о «частичном ограничении» голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской организацией и запрещена), интерес к Max заметно усилился.

Рост аудитории и звонков в Max

С момента запуска пользователи Max отправили более 1 млрд сообщений. Средняя продолжительность звонка достигла девяти минут, а группового — 58 минут. Количество групповых чатов превысило 1,2 млн.

По данным пресс-службы, в конце августа — начале сентября мессенджер фиксировал более 8 млн звонков в сутки — рост «в десятки раз» к июлю.





Каналы и публичные страницы

В Max более 500 каналов с совокупной аудиторией свыше 3 млн пользователей. Публичные страницы уже завели МГУ, СПбГУ и Высшая школа экономики, отметили в компании.

История запуска и статус национального мессенджера

Бета-версия Max стартовала в марте. В июне Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера в России. В середине июля по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина таким мессенджером стал Max. За его работу и развитие отвечает «Коммуникационная платформа» — дочерняя компания холдинга VK. Официальный запуск запланирован на начало осени, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента по экономике и финансам VK Александра Морозова.





Региональные рекомендации и предустановка

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Max рекомендовали активнее использовать в регионах. С 1 сентября мессенджер включён в перечень программ для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты, продаваемые в России.

Контекст: ограничения РКН и ответы платформ

13 августа РКН сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило меру «противодействием преступникам», заявив, что эти мессенджеры использовались для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

В Telegram Forbes сообщили, что «активно борются с вредоносным использованием своей платформы», включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству. WhatsApp в X заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы коммуникация, защищённая сквозным шифрованием, оставалась доступной людям по всему миру, в том числе в России.





Другие блокировки и сбои сервисов

С прошлого года в России ограничили ещё несколько популярных платформ: в августе 2024 года РКН сообщил о блокировке мессенджера Signal, спустя два месяца — Discord, в декабре — Viber. В конце августа пользователи также жаловались на сбои в работе Google Meet.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



