Apple продолжает еженедельный цикл тестовых сборок и выпустила пятую публичную бета-версию macOS Tahoe 26. Финальный релиз ожидается уже в следующем месяце.

Стоит ли устанавливать бета-версию?

Как и любая бета, macOS Tahoe 26 Public Beta 5 может содержать ошибки. Даже стабильные функции прошлой сборки могут неожиданно перестать работать.





Apple рекомендует устанавливать тестовые версии только на дополнительный Mac или отдельный раздел диска. Если же вы решите поставить бета-версию на основной компьютер, обязательно сделайте резервную копию данных.

Как установить macOS Tahoe 26 Public Beta 5

Перейдите на сайт Apple Beta Software Program и зарегистрируйтесь. Откройте Системные настройки. Перейдите в раздел Основные → Обновление ПО. Нажмите на значок «i» рядом с пунктом «Бета-обновления». В выпадающем меню выберите macOS Tahoe 26 Public Beta. Подтвердите действие кнопкой «Готово».

После этого ваш Mac загрузит и установит обновление.



