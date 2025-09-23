Apple закрыла возможность отката с iOS 26 на предыдущую версию системы. Компания перестала подписывать iOS 18.6.2, поэтому пользователи, обновившиеся до iOS 26, уже не смогут вернуться к iOS 18.

Что значит «подписывание» прошивки

Каждая версия iOS при установке проходит серверную проверку Apple. Если система «подписана», она считается действительной и может быть установлена на iPhone. Как только поддержка прекращается, загрузка и установка такой версии становятся невозможны.

Таким образом, отказ от подписания блокирует возврат к более старым прошивкам. По словам компании, это делается ради безопасности: новые релизы содержат исправления уязвимостей, которые могли бы использовать злоумышленники.

Что ещё изменилось

Apple не принуждает к обновлению до iOS 26: пользователи могут оставаться на iOS 18. Однако для тех, кто уже сделал апгрейд, путь назад закрыт.





Одновременно с iOS 18.6.2 компания прекратила подписывать iPadOS 18.6.2 и tvOS 18.6 — для iPad и Apple TV также нет возможности отката.