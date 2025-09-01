Apple завершает подготовку к запуску обновления iOS 18.7 для совместимых моделей iPhone. В журналах посещений MacRumors уже зафиксирована активность устройств на этой версии системы, что указывает на скорый релиз.

Что нового в iOS 18.7

Обновление ожидается в сентябре 2025 года — одновременно с релизом iOS 26. Версия iOS 18.7, по предварительным данным, будет содержать исправления уязвимостей и общие улучшения безопасности, без значительных функциональных нововведений.





Это станет одним из последних обновлений для iPhone XS, XS Max и XR, так как эти устройства не поддерживают iOS 26.

Выход iOS 26

Параллельно Apple готовится к выпуску iOS 26, которая будет доступна для iPhone 11 и новее. После нескольких месяцев бета-тестирования обновление приблизилось к финальной стадии и, как ожидается, выйдет для широкой аудитории в середине сентября.





