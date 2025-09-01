Apple завершает подготовку к запуску обновления iOS 18.7 для совместимых моделей iPhone. В журналах посещений MacRumors уже зафиксирована активность устройств на этой версии системы, что указывает на скорый релиз.
Что нового в iOS 18.7
Обновление ожидается в сентябре 2025 года — одновременно с релизом iOS 26. Версия iOS 18.7, по предварительным данным, будет содержать исправления уязвимостей и общие улучшения безопасности, без значительных функциональных нововведений.
Это станет одним из последних обновлений для iPhone XS, XS Max и XR, так как эти устройства не поддерживают iOS 26.
Выход iOS 26
Параллельно Apple готовится к выпуску iOS 26, которая будет доступна для iPhone 11 и новее. После нескольких месяцев бета-тестирования обновление приблизилось к финальной стадии и, как ожидается, выйдет для широкой аудитории в середине сентября.
История релизов iOS
- iOS 18 — 16 сентября 2024 года
- iOS 17 — 18 сентября 2023 года
- iOS 16 — 12 сентября 2022 года
- iOS 15 — 20 сентября 2021 года
- iOS 14 — 16 сентября 2020 года