OpenAI готовится к запуску массового производства собственных чипов для искусственного интеллекта уже в следующем году. Это позволит компании обеспечить пользователей огромной вычислительной мощностью и уменьшить зависимость от NVIDIA, сообщает Financial Times.

Сообщается, что кастомный чип OpenAI был разработан совместно с американским производителем микросхем Broadcom, чей генеральный директор недавно объявил о новом клиенте с заказом на $10 миллиардов. Хотя имя клиента не называлось, источники Times подтвердили, что речь идёт о OpenAI. Чипы планируется использовать только внутри компании, без продажи внешним клиентам.





Ещё в 2023 году Reuters сообщал, что OpenAI изучает возможность создания собственных чипов ИИ после того, как Сам Альтман указал на дефицит GPU как причину проблем с быстродействием и стабильностью API компании. Тогда же сообщалось, что OpenAI сотрудничает как с Broadcom, так и с TSMC для создания собственного продукта. Financial Times не уточняет, продолжается ли сотрудничество с TSMC на данный момент.

После выхода GPT-5 Альтман объявил о планах OpenAI расширить мощности для обработки данных из-за «роста спроса». Компания намерена вдвое увеличить количество серверов за следующие пять месяцев и при этом приоритизировать платных пользователей ChatGPT. Собственные чипы помогут решить проблему возможного дефицита GPU и могут сократить расходы компании.





Financial Times отмечает, что кастомные чипы ИИ, которые OpenAI разрабатывает под названием XPUs, в будущем могут занять значительную долю рынка. Пока что лидером остаётся NVIDIA, которая недавно сообщила о росте выручки на 56% во втором квартале по сравнению с прошлым годом, при этом компания даже не поставляла чипы H20 в Китай.