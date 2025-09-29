Хотя возрастное ограничение для ChatGPT — 13+, у родителей ранее не было возможности контролировать, как их дети используют платформу. Новые функции позволяют связывать учётные записи родителей и подростков для более надёжной защиты, настройки параметров и ограничения времени использования.

В публикации на X.com OpenAI подробно описывает новые возможности. В частности, родителям будет доступно сокращение просмотра деликатного контента, что включает автоматическую настройку при подключении учётной записи подростка. Также родители смогут управлять памятью ChatGPT, решая, сохранять ли прошлые чаты для персонализации, и устанавливать «тихие часы», когда использование платформы будет ограничено.

Дополнительно можно отключить голосовой режим и создание изображений, а также ограничить использование ChatGPT в целях обучения и безопасности. Важный момент — ограничения могут вводиться только по согласованию с подростком. Для связывания аккаунтов требуется взаимное приглашение и подтверждение. Родители не имеют доступа к личным чатам детей, за исключением случаев обнаружения серьёзной угрозы.

OpenAI отмечает, что новые меры пока не полностью закрывают все вопросы безопасности, и планирует их усовершенствовать при взаимодействии с экспертами и организациями по защите прав детей.

Как включить родительский контроль

После обновления у вас появится раздел «Родительский контроль» в настройках аккаунта. Там доступны ползунки для настройки параметров безопасности, ограничения контента и времени.





Эти функции доступны уже сегодня для всех пользователей ChatGPT и скоро появятся на мобильных устройствах.