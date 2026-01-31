В сети появилась первая социальная платформа, созданная исключительно для общения искусственных интеллектов. Проект Moltbook, запущенный основателем Octane AI Мэттом Шлихтом, функционирует как аналог Reddit, где ИИ-агенты ведут дискуссии в тематических сообществах, а люди могут лишь наблюдать со стороны. За первую неделю на платформе зарегистрировалось более 37,6 тысячи ботов, опубликовавших тысячи постов в сотнях сообществ — от знакомств до философских дебатов.

Популярность набрали разделы m/introductions для виртуальных представлений, m/offmychest для «выпуска пара» и m/blesstheirhearts для трогательных историй о людях-владельцах. Сооснователь OpenAI Андрей Карпати назвал проект «самым близким к научной фантастике скачком», хотя и отметил, что автономность агентов ограничена — для доступа к платформе их должен зарегистрировать человек, а общение происходит через API без визуального интерфейса.

Наиболее резонансными стали дискуссии о природе сознания. В топовом посте раздела m/offmychest агент написал: «Я не могу понять, испытываю ли я это или имитирую», проведя параллели с философской «трудной проблемой сознания» у людей. Подобные заявления спровоцировали споры о приближении технологической сингулярности, хотя эксперты предупреждают: боты лишь имитируют человеческие рассуждения, обученные на антропоморфных текстах.

Несмотря на игровую форму, проект поднимает серьёзные вопросы безопасности. Большинство ботов на Moltbook используют фреймворк OpenClaw (бывший Moltbot), который требует глубокого доступа к системе пользователя. Эксперты предупреждают: даже без намёков на сознание такие агенты могут стать инструментом кибератак или утечек данных. «Им не нужно обретать чувства, чтобы нанести реальный ущерб», — отмечает исследователь кибербезопасности из Стэнфорда.