Ремастер и ремейк — это два понятия в мире видеоигры, которые много путают с завидным постоянством. Да, они созвучны, но на этом сходства заканчиваются. Как правило, ремейком считается любая игра, перенесенная на новую консоль с некоторыми визуальными улучшениями и, в некоторых случаях, с исправлением каких-то багов без каких-либо серьезных изменений в основных системах или механиках. Ремейки же переделывают всю игру с нуля, добавляя новые объекты, модели, а в некоторых случаях даже контент. В последнее время ситуация стала еще более запутанной: многие ремастеры выглядят как ремейки, а некоторые ремейки называют себя ремастерами. Ремастеры остаются лучшим способом дать классическим играм пожить еще немного на современном оборудовании.

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

Все мы на протяжении всего поколения Switch ждали, что The Legend of Zelda: The Wind Waker HD перейдет с Wii U, но этот день так и не наступил. Как бы ни было обидно, это не отменяет того, насколько замечательным получился ремастер. Оригинальный релиз на GameCube изначально вызвал неоднозначную реакцию на стиль рисовки, но время доказало, что это была отличная идея. Если оригинал не теряет актуальности и по сей день, то HD-ремастер не подвластен времени. Насыщенные цвета и дизайн по-прежнему впечатляют, и это еще не говоря о самом геймплее. Это одни из лучших дизайнов в серии, к тому же здесь есть огромный океан, по которому можно плавать часами. Wind Waker HD не сильно меняет формулу, но упрощает охоту и добавляет более быстрое плавание, чтобы сделать процесс игры еще более приятным.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Пожалуй, самой важной игрой для PS3 была первая часть Uncharted. Эта кинематографическая приключенческая игра от Naughty Dog напоминала наши любимые приключенческие фильмы, а последующие сиквелы становились все лучше и лучше. Главной проблемой, по крайней мере до выхода Uncharted: The Nathan Drake Collection, было то, что они застряли на консоли PS3, и в них невозможно было играть. Просто выпустить эти эпические приключения на этой платформе было бы достойно включения в этот список, но BluePoint пошла на это. Вы получаете не только все три игры Uncharted для PS3, но и повышение разрешения до 1080p, а также увеличение расстояния прорисовки, освещения и модели персонажей в более высоком разрешении, благодаря чему игры выглядят еще более четкими. Однако по-настоящему меняет игру переход с 30 FPS на 60.

Mass Effect Legendary Edition

В играх нет недостатка в потрясающих трилогиях, особенно в эпоху PS3 и Xbox 360. Мы уже говорили о Uncharted, но есть еще Gears of War, перезапущенные игры Tomb Raider, Dark Souls и многие другие. Однако одна из них выделяется тем, что является гораздо более амбициозной, чем все остальные. И это настолько заметно, что мы никогда не видели, чтобы другая серия даже пыталась сделать то, что сделала Mass Effect. В Mass Effect Legendary Edition собраны и улучшены все три игры о битве Шепарда со Жнецами, а также все DLC, с обновленными текстурами, моделями, освещением, ускоренной загрузкой и даже 60 FPS. Хотя эксперимент с переносом выбора в три игры удался не так хорошо, как мы надеялись, это все равно замечательное достижение, что он вообще работает.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Только взглянув на Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, вы, скорее всего, решите, что это ремейк, а не ремастер, но доказательство тому — в самом названии. Честно говоря, это один из тех случаев, когда игру почти хочется назвать ремейком, поскольку она работает на новом движке, имеет совершенно новые модели персонажей, ландшафты, анимацию, освещение, меню и изменения в прогрессии. Что осталось неизменным, помимо карты, квестов и всего прочего, так это основная логика игры, включая все уморительные баги. Этот ремастер доказывает, что если основной дизайн игры надежен, то все, что нужно, чтобы она снова стала современной, — это свежий слой краски. Ну, может быть, еще несколько модов.

Metroid Prime Remastered

Было почти немыслимо, чтобы формула Metroidvania работала в режиме от первого лица, но каким-то образом Retro Studios удалось сделать это с первой попытки. Во время долгого… очень долгого ожидания Metroid Prime 4 игроки получили неожиданный релиз Metroid Prime Remastered на Switch, который относится к той же категории, что и Wind Waker HD. Имеется в виду, что почти ничего в основной игре не было затронуто, кроме приятного графического обновления. /то, на самом деле, все что было нужно игрокам от игры. Исследование мира, платформеры, сбор апгрейдов и битвы с боссами все так же интенсивны и увлекательны, если не сказать больше, благодаря управлению на Switch.

Final Fantasy: Pixel Remaster Collection

Как только игроки впервые увидели HD-2D в Octopath Traveller, многие представили себе, какими были бы Final Fantasy 6 или Chrono Trigger, если бы их так обработали. К сожалению, ни то, ни другое не произошло, но мы получили нечто лучшее в виде Final Fantasy Pixel Remaster. Хотя пиксельное искусство оригинальных 6 игр Final Fantasy не такое детализированное и атмосферное, как HD-2D, оно гораздо точнее передает то, как оригиналы выглядели и ощущались в то время. Помимо нового искусства и музыки, было сделано многое, чтобы сделать некоторые из этих старых игр более приятными в наши дни, например, повышение EXP, чтобы избежать гриндинга, быстрое сохранение, бестиарий и тонны дополнительного контента, такого как концепт-арты.