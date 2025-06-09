Nintendo объявила о переносе даты выхода игрового фильма по вселенной The Legend of Zelda. Новая дата релиза — 7 мая 2027 года, что на шесть недель позже первоначально заявленного срока. Причиной переноса стали производственные задержки.

Nintendo объяснила причины отсрочки

«Это Миямото», — так начинается официальное заявление Nintendo. В нём отмечается: «По производственным причинам мы меняем дату выхода игрового фильма по The Legend of Zelda на 7 мая 2027 года. Это немного позже, чем мы планировали изначально, и мы воспользуемся этим временем, чтобы сделать фильм как можно лучше. Спасибо за ваше терпение».

Изначально релиз планировался на март 2027 года.

Что известно о фильме

Проект представляет собой игровую адаптацию культовой серии The Legend of Zelda. За режиссуру отвечает Уэс Болл (Wes Ball), известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и фильму «Царство планеты обезьян» (2024). Сценарий пишет Т.С. Ноулин (T.S. Nowlin), также работавший над «Бегущим в лабиринте».

Подробностей о сюжете пока нет, но в 2023 году Болл отмечал, что фильм может получить «аниме-влияние». Он описывал проект как «фэнтезийное приключение, не похожее на „Властелина колец“ — это нечто своё. Я бы хотел увидеть игровой фильм в духе Хаяо Миядзаки — с тем же ощущением чудес и волшебства».