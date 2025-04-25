Microsoft наконец выпустила Windows Recall — одну из ключевых функций для новых Copilot+ ПК. Она обещает стать мощным помощником в повседневной работе, но эксперты по безопасности настоятельно советуют держаться от неё подальше. Несмотря на очевидную пользу, риски, связанные с приватностью, могут оказаться слишком высокими.

Recall умеет автоматически делать «снимки» того, что происходит на экране пользователя, чтобы в дальнейшем можно было быстро найти любую информацию, независимо от приложения или времени. Но по сути это означает, что на вашем устройстве может вестись непрерывная запись всего, чем вы занимались в течение дней, недель или даже месяцев. И если такой массив данных попадёт не в те руки — последствия могут быть серьёзными.

Что такое Windows Recall и как это работает

Впервые Recall был представлен в мае 2024 года как часть инициативы Microsoft по интеграции искусственного интеллекта в Windows. Идея заключалась в том, чтобы сделать поиск по содержимому устройства более «умным» — не важно, где и когда вы что-то видели, AI сможет это найти. Для этого Recall делает скриншоты экрана в фоновом режиме, а затем распознаёт текст с помощью технологии OCR (оптического распознавания символов).

Изначально Microsoft планировала активировать Recall по умолчанию, но из-за волны критики от пользователей и экспертов в области конфиденциальности, компания изменила курс: теперь функция является опциональной, её нужно включать вручную. Также предусмотрена возможность полного удаления Recall и всех связанных с ним данных.

На какие устройства распространяется Recall

Функция доступна только на новых устройствах класса Copilot+, оснащённых чипами Qualcomm Snapdragon, а также совместимыми процессорами от AMD и Intel. Однако даже не все современные модели на базе Intel (например, серия Core Ultra 200) поддерживают Recall — из-за отсутствия нужной мощности в блоке нейропроцессора (NPU).

Кроме Recall, на Copilot+ ПК появились и другие функции с AI-поддержкой, такие как:

улучшенные Live Captions;

Cocreator и Restyle Image в приложении «Фотографии»;

расширенный поиск;

Voice Access и Click to Do (пока только на Snapdragon-устройствах).

Почему Recall вызывает опасения

Главная претензия — приватность. Несмотря на защиту через Windows Hello, которая используется для авторизации и блокировки доступа к данным, остаются риски. Представьте ситуацию: кто-то получает доступ к вашему ПК и просто авторизуется через Hello (возможно, с вашей помощью), а затем получает полный доступ к базе данных всех ваших действий.

Это особенно тревожно для тех, кто работает с конфиденциальной информацией — журналистов, юристов, врачей и других профессионалов. Даже если вы уверены, что «вам нечего скрывать», вопрос в другом: вы точно хотите, чтобы кто-либо мог просматривать историю всех ваших действий за последние месяцы?

К тому же, хранение такого объема данных требует значительного объема памяти, и пока нет полной ясности, как именно и где Microsoft сохраняет эти снимки — только ли локально или с возможностью облачного резервирования.

Как отключить или удалить Windows Recall

Microsoft предусмотрела простой способ удаления Recall:

Введите в поиске Windows: “Включение или отключение компонентов Windows”. Найдите в списке пункт “Recall”. Снимите галочку напротив него и подтвердите изменения. Система предложит перезагрузить компьютер — не забудьте сохранить все данные.

После удаления все сохранённые снимки будут удалены без возможности восстановления. При желании вы сможете снова включить Recall в будущем, но уже без старой истории.

Важно: если ваш компьютер управляется корпоративной или образовательной системой, Recall не будет активирован автоматически. Администраторы смогут лишь предоставить доступ к опции включения, но не смогут активировать её без участия пользователя.

Взвешенное решение: стоит ли использовать Recall?

Несмотря на все меры предосторожности, сомнения остаются. Даже авторы, ранее положительно оценивавшие Recall, начали менять своё мнение на фоне меняющегося отношения к вопросам цифровой приватности во всём мире. Удобство функции несомненно, но с точки зрения защиты личных данных — слишком высокая цена.

Если вы заботитесь о конфиденциальности, то лучший шаг — отключить Recall до лучших времён. Возможно, в будущем Microsoft доработает функцию и сделает её действительно безопасной. А пока что — это риск, который вы можете избежать.