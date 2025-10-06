Samsung готовится к презентации серии Galaxy S26, но в отрасли всё громче звучат опасения, что грядущий запуск рискует стать для компании одним из самых спорных за последние годы. Решение копировать подход Apple и расширять линейку без чёткой стратегии может обернуться ослаблением позиций бренда.

Когда «копирование Apple» становится ошибкой

Следование за лидером рынка не всегда приносит успех. В случае с Samsung ситуация всё больше напоминает историю «слепого ведёт слепого». Южнокорейский гигант активно перенимает идеи конкурента из Купертино, но всё чаще делает это без учёта собственных особенностей и интересов покупателей. Если курс не изменится, компания рискует потерять ту самую идентичность, которая сделала её мировым лидером в эпоху Galaxy S и Note.

Сколько моделей будет у Galaxy S26

Изначально Samsung планировала изменить стратегию, отказавшись от промежуточной версии Plus, которая традиционно продавалась хуже базовой и Ultra-моделей. Однако в компании решили иначе: после короткой паузы проект Galaxy S26 Plus возобновили — за четыре месяца до предполагаемого релиза.

Параллельно продолжилась работа над новым Galaxy S26 Edge — смартфоном, который, по слухам, вдохновлён дизайном iPhone Air (а тот, в свою очередь, взял идеи у Google Pixel 10). Таким образом, в феврале 2026 года ожидается сразу четыре модели: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Edge и Galaxy S26 Ultra.

Проблема в том, что рынок давно показал: покупатели не заинтересованы в «тонких» или нишевых моделях. Edge и Plus могут найти свою аудиторию, но в масштабах всей линейки они не станут драйверами продаж. Наоборот — расширение ассортимента способно лишь размыть восприятие флагманской серии и снизить интерес к ключевым устройствам.





Когда два провала не равны успеху

Многие аналитики полагают, что ставка на две спорные модели — Edge и Plus — может обернуться обратным эффектом. По сути, Samsung рискует одновременно выпустить два смартфона, которые не приживутся на рынке.

Edge станет нишевым экспериментом для любителей необычного дизайна, а Plus продолжит существовать без чёткой цели между базовым и Ultra-вариантами. В результате серия может потерять фокус, а маркетинговый бюджет — размазаться между лишними позициями.

Дикая карта: Galaxy TriFold

Выходом из ситуации может стать ставка на устройство, которое по-настоящему выделяет Samsung на фоне конкурентов, — Galaxy TriFold. Это первый смартфон компании с тройным складыванием, способный вернуть интерес к бренду.

По предварительным данным, TriFold могут представить уже в конце октября, однако проект ещё не готов к массовым продажам. Именно поэтому аналитики предлагают объединить его презентацию с анонсом серии Galaxy S26. Такой шаг дал бы Samsung мощный имиджевый эффект — компания могла бы показать не просто обновление линейки, а новую категорию устройств.

Если Apple, по слухам, готовит свой первый складной iPhone к релизу в 2026 году, то выход Galaxy TriFold раньше этого события позволил бы Samsung «опередить» конкурента и вернуть себе статус первопроходца в мобильных инновациях.

Почему Samsung должна научиться копировать умнее

Копирование идей в технологической отрасли — нормальная практика. Но разница между успехом и провалом часто заключается в том, как именно компании заимствуют чужие решения. Apple ждёт, анализирует и внедряет функции только после того, как они становятся зрелыми. Затем превращает их в стандарт, будто изобрела заново.

Samsung же нередко спешит. В погоне за тем, чтобы «не отставать от Apple», компания теряет способность формировать собственные тенденции. Риски очевидны: слишком частые релизы, распыление внимания между сериями и падение узнаваемости ключевых моделей.

Galaxy TriFold мог бы стать противоположностью этой тенденции — шагом не вслед за конкурентом, а вперёд.

Смелость, которая может вернуть Samsung уважение

Главная мысль аналитиков проста: Galaxy S26 нуждается не в четырёх похожих смартфонах, а в двух сильных продуктах и одной инновации, которая вернёт компании лидерский образ.

Если Samsung решится представить TriFold как часть линейки S26, это будет сигналом, что перед нами не концепт, а реальное устройство, способное стать основным смартфоном пользователя.

Такой шаг не только привлечёт внимание СМИ и покупателей, но и напомнит, что риск — это то, на чём когда-то строился успех Samsung. Ведь именно смелость, а не осторожное копирование, когда-то сделала компанию символом технологического прорыва.