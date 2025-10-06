galaxy s26 launch is going to be a disaster but i know what might just save samsung
Samsung готовится к презентации серии Galaxy S26, но в отрасли всё громче звучат опасения, что грядущий запуск рискует стать для компании одним из самых спорных за последние годы. Решение копировать подход Apple и расширять линейку без чёткой стратегии может обернуться ослаблением позиций бренда.

Содержание
1. Когда «копирование Apple» становится ошибкой
2. Сколько моделей будет у Galaxy S26
3. Когда два провала не равны успеху
4. Дикая карта: Galaxy TriFold
5. Почему Samsung должна научиться копировать умнее
6. Смелость, которая может вернуть Samsung уважение

Когда «копирование Apple» становится ошибкой

Следование за лидером рынка не всегда приносит успех. В случае с Samsung ситуация всё больше напоминает историю «слепого ведёт слепого». Южнокорейский гигант активно перенимает идеи конкурента из Купертино, но всё чаще делает это без учёта собственных особенностей и интересов покупателей. Если курс не изменится, компания рискует потерять ту самую идентичность, которая сделала её мировым лидером в эпоху Galaxy S и Note.

Сколько моделей будет у Galaxy S26

Изначально Samsung планировала изменить стратегию, отказавшись от промежуточной версии Plus, которая традиционно продавалась хуже базовой и Ultra-моделей. Однако в компании решили иначе: после короткой паузы проект Galaxy S26 Plus возобновили — за четыре месяца до предполагаемого релиза.

bk6a1928

Параллельно продолжилась работа над новым Galaxy S26 Edge — смартфоном, который, по слухам, вдохновлён дизайном iPhone Air (а тот, в свою очередь, взял идеи у Google Pixel 10). Таким образом, в феврале 2026 года ожидается сразу четыре модели: Galaxy S26Galaxy S26 PlusGalaxy S26 Edge и Galaxy S26 Ultra.

Проблема в том, что рынок давно показал: покупатели не заинтересованы в «тонких» или нишевых моделях. Edge и Plus могут найти свою аудиторию, но в масштабах всей линейки они не станут драйверами продаж. Наоборот — расширение ассортимента способно лишь размыть восприятие флагманской серии и снизить интерес к ключевым устройствам.


Когда два провала не равны успеху

Многие аналитики полагают, что ставка на две спорные модели — Edge и Plus — может обернуться обратным эффектом. По сути, Samsung рискует одновременно выпустить два смартфона, которые не приживутся на рынке.

new galaxy s26 pro and s26 edge rumor reveals potentially deal breaking disadvantage to iphone 17

Edge станет нишевым экспериментом для любителей необычного дизайна, а Plus продолжит существовать без чёткой цели между базовым и Ultra-вариантами. В результате серия может потерять фокус, а маркетинговый бюджет — размазаться между лишними позициями.

Дикая карта: Galaxy TriFold

Выходом из ситуации может стать ставка на устройство, которое по-настоящему выделяет Samsung на фоне конкурентов, — Galaxy TriFold. Это первый смартфон компании с тройным складыванием, способный вернуть интерес к бренду.

По предварительным данным, TriFold могут представить уже в конце октября, однако проект ещё не готов к массовым продажам. Именно поэтому аналитики предлагают объединить его презентацию с анонсом серии Galaxy S26. Такой шаг дал бы Samsung мощный имиджевый эффект — компания могла бы показать не просто обновление линейки, а новую категорию устройств.

images show why galaxy trifold might be worth its rumored 3000 price tag

Если Apple, по слухам, готовит свой первый складной iPhone к релизу в 2026 году, то выход Galaxy TriFold раньше этого события позволил бы Samsung «опередить» конкурента и вернуть себе статус первопроходца в мобильных инновациях.

Почему Samsung должна научиться копировать умнее

Копирование идей в технологической отрасли — нормальная практика. Но разница между успехом и провалом часто заключается в том, как именно компании заимствуют чужие решения. Apple ждёт, анализирует и внедряет функции только после того, как они становятся зрелыми. Затем превращает их в стандарт, будто изобрела заново.

Samsung же нередко спешит. В погоне за тем, чтобы «не отставать от Apple», компания теряет способность формировать собственные тенденции. Риски очевидны: слишком частые релизы, распыление внимания между сериями и падение узнаваемости ключевых моделей.

Galaxy TriFold мог бы стать противоположностью этой тенденции — шагом не вслед за конкурентом, а вперёд.

Смелость, которая может вернуть Samsung уважение

Главная мысль аналитиков проста: Galaxy S26 нуждается не в четырёх похожих смартфонах, а в двух сильных продуктах и одной инновации, которая вернёт компании лидерский образ.

Если Samsung решится представить TriFold как часть линейки S26, это будет сигналом, что перед нами не концепт, а реальное устройство, способное стать основным смартфоном пользователя.

Такой шаг не только привлечёт внимание СМИ и покупателей, но и напомнит, что риск — это то, на чём когда-то строился успех Samsung. Ведь именно смелость, а не осторожное копирование, когда-то сделала компанию символом технологического прорыва.

