Тонкие смартфоны становятся трендом 2025 года, и ZTE представила свой ответ — Nubia Air. Главная особенность устройства — сверхтонкий корпус: всего 6,7 мм, при этом самое узкое место рамки достигает 5,9 мм. Смартфон весит всего 172 грамма, но несмотря на лёгкий и изящный корпус, он сертифицирован по стандартам IP68/IP69K и защищён от пыли и струй горячей воды под давлением.

Дисплей устройства — 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 1224 × 2720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 4500 нит, экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. Для селфи предусмотрена 20-Мп фронтальная камера, встроенная в отверстие в экране, а на нижней части корпуса находится сканер отпечатков пальцев под дисплеем.





На тыльной стороне располагается основная камера на 50 Мп, дополнительный 2-Мп сенсор глубины и вспомогательный объектив 0,08 Мп. Смартфон работает на чипсете Unisoc T8300, который работает вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Nubia Air доступен в трёх цветах: Titanium Black, Streamer Black и Titanium Desert. Смартфон сначала появится в Европе по цене €250, а затем будет представлен в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.



