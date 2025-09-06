Позже в этом месяце Qualcomm представит свой новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite 2 (или, возможно, Snapdragon 8 Elite Gen 5). Вслед за этим ожидается анонс серии Xiaomi 16, которая будет включать Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Max — все три смартфона получат новый чип.

Одно из этих устройств уже появилось в утечке: известный китайский инсайдер Ice Universe опубликовал фронтальное фото будущего флагмана. Он не уточнил, какой именно это вариант, но подтвердил, что смартфон работает на HyperOS 3, которая дебютирует вместе с линейкой Xiaomi 16.





По словам источника, у смартфона будут самые узкие симметричные рамки и наиболее закруглённые углы экрана в истории мобильных телефонов. Производитель утверждает, что они будут ещё более округлыми, чем у iPhone 17 Pro.

Если вы немного запутались в позиционировании линейки, то схема простая: Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro имеют одинаковый компактный размер, но Pro оснащается более продвинутым «железом». А Pro Max, в свою очередь, станет увеличенной версией Pro. Такой подход уже применяли Google, Apple и vivo, и теперь Xiaomi также решила предложить пользователям компактный смартфон с топовыми характеристиками.



