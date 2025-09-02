Ulefone представила новый защищённый смартфон Armor 29 Pro Thermal Version, оснащённый профессиональной тепловизионной камерой. Эта модель стала продолжением Armor 28 Ultra Thermal и получила улучшенную детализацию и более плавную работу тепловизора, что делает её подходящей для промышленного, аварийного и уличного применения.

Armor 29 Pro Thermal Version оснащён сенсором ThermoVue T2, который использовался и в предыдущем поколении. Он обеспечивает разрешение 640 × 512 пикселей и высокую чёткость для обнаружения тепловых следов в различных условиях. Камера работает с частотой 25 Гц, обеспечивая плавное отображение тепловых данных в реальном времени.





Система дополнена технологиями SharpenAI для повышения детализации изображения и FusionAI для улучшения точности. Это позволяет получать надёжные результаты как в профессиональной инспекции, так и в походных условиях. Встроенная тепловизионная камера поддерживает разные сценарии использования: от поиска перегрева в оборудовании и выявления утечек до отслеживания дикой природы.

Для бизнеса и специалистов устройство может выявлять горячие зоны в электрических и механических системах, предотвращая поломки, находить утечки газа или жидкости по перепадам температуры, а также оценивать состояние трубопроводов, резервуаров и конструкций.





В экстренных ситуациях смартфон способен помочь пожарным в обнаружении источников огня сквозь дым и обеспечивать видимость в полной темноте, что делает его ценным инструментом для спасательных операций.

Любители приключений могут использовать тепловизор для наблюдения за животными, не мешая им, для ориентации в темноте по тепловым следам и для обеспечения безопасности лагеря, отслеживая тепло от костра или движений поблизости.





Также камера помогает выявлять теплопотери из-за плохой изоляции, скрытые повреждения от влаги и неэффективность утепления стен и потолков, что полезно в строительстве и недвижимости. Другой сценарий — обнаружение скрытых устройств наблюдения по выделяемому ими теплу. Для ремонтных специалистов тепловизор помогает находить перегревающиеся компоненты и неисправные цепи в электронике, включая ноутбуки и смартфоны.

Помимо тепловизионных возможностей, Armor 29 Pro Thermal Version оснащён мощным железом. Он получил аккумулятор ёмкостью 21 200 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 120 Вт, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и дополнительный 1,04-дюймовый экран на задней панели для уведомлений и быстрых действий.





Ulefone выпустит две версии: Armor 29 Pro Thermal Version с тепловизором и стандартный Armor 29 Pro без него. Обе модели отличаются высокой прочностью, но Thermal Version ориентирован именно на профессиональное использование.

Смартфоны поступят в продажу с середины сентября на AliExpress, Amazon и официальном сайте Ulefone. Цена будет объявлена ближе к запуску, при этом ожидается специальное предложение для первых покупателей.