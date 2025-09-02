В начале года Vivo представила серию S30, куда вошли Vivo S30 и S30 Pro Mini. Последний позиционировался как доступный флагман для мобильной фотографии в компактном корпусе. Теперь в сети появилась утечка с ключевыми характеристиками предполагаемого преемника — Vivo S50 Pro Mini.

По данным инсайдера Smart Pikachu, Vivo пропустит индекс «40» и сразу выпустит серию S50 — в Азии цифра «4» считается несчастливой.





Согласно утечке, новый смартфон получит 6,3-дюймовый плоский дисплей с необычным соотношением сторон, чипсет Dimensity 9400, а также тройную камеру с перископическим телевиком. Прототип устройства оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном.

Название модели пока под вопросом: её могут представить как Vivo S50 Pro Mini или просто Vivo S50. Причина в том, что ранее Vivo X200 Pro Mini имел такой же 6,3-дюймовый экран, но в этом году серия X300, по слухам, выйдет без версии Pro Mini — компактным устройством станет обычный Vivo X300. Поэтому стратегия Vivo по брендингу линейки S50 пока неясна.





Ожидается, что Vivo S50 дебютирует в ноябре в Китае и будет конкурировать с Oppo Reno 15 и Honor 500, которые выйдут примерно в те же сроки.

Интересно, что Vivo S30 Pro Mini ранее был переименован для глобального рынка в Vivo X200 FE. Если компания сохранит подход, то новый S50 Pro Mini может выйти за пределами Китая как Vivo X300 FE.



