Spotify объявила о поддержке популярных DJ-платформ, таких как rekordbox, Serato и djay. Теперь пользователи смогут прямо в десктопных приложениях для диджеинга получать доступ к своей библиотеке и плейлистам.

Есть одно условие — функция доступна только подписчикам Spotify Premium. Интеграция запущена сразу в 51 стране. Чтобы начать, достаточно авторизоваться в любимом DJ-ПО через Premium-аккаунт.

Подобная возможность уже существовала ранее, но в 2020 году Spotify прекратила поддержку сторонних DJ-приложений, предположительно из-за проблем с лицензированием.

Последние месяцы сервис активно обновляется: он добавил поддержку lossless-стриминга и встроенный мессенджер. Однако многие критикуют компанию за крайне низкие выплаты артистам, несмотря на годовую выручку почти 17 миллиардов долларов.



