В Корнеллском университете исследователи представили инновационную «умную» футболку под названием SeamFit, которая способна заменить персонального тренера, обеспечивая мониторинг осанки с высокой точностью, достигающей 93,4%. Отличительной особенностью данной разработки является отказ от стандартных электронных датчиков, широко используемых в подобных устройствах.

Вместо микросхем и биосенсоров, в швы футболки встроены специализированные нити, реагирующие на движения пользователя. Когда человек двигается, эти нити подвергаются деформации, которую фиксирует система. Полученные данные передаются по беспроводной связи Bluetooth на компьютер, где нейронная сеть анализирует их, определяя тип выполняемого упражнения и подсчитывая количество повторений.

В ходе испытаний с участием 15 добровольцев, SeamFit продемонстрировала 89% точность в распознавании различных видов активности и практически безошибочный подсчет повторов. Еще одним достоинством разработки является ее практичность. Компактный съемный модуль, содержащий электронные компоненты, легко отсоединяется, а токопроводящие нити сохраняют свои свойства даже после многочисленных стирок. Хотя со временем их чувствительность может снижаться, алгоритмы искусственного интеллекта способны адаптироваться к этим изменениям.

SeamFit имеет широкий спектр применения, выходящий за рамки фитнеса. Технология может быть использована в процессах реабилитации, для обучения роботов и даже в системах взаимодействия человека и машины. По мнению создателей, это важный шаг на пути к будущему, где «умная» одежда станет привычным элементом гардероба. Информация о дате начала продаж и стоимости футболки пока не разглашается.