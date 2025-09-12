Motorola выпустила новый планшет Moto Pad 60 NEO. Устройство позиционируется как самый тонкий и лёгкий 5G-планшет в своей категории: его толщина составляет 6,99 мм, вес — 480 граммов. В комплекте идёт стилус Moto Pen.

Планшет оснащён 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 500 нит. Экран имеет сертификаты TÜV Rheinland Flicker Free и Low Blue Light для защиты зрения. Звук обеспечивают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, а также предусмотрен 3,5-мм аудиоразъём.





В основе устройства — чипсет MediaTek Dimensity 6300 (6 нм) с графикой Arm Mali-G57 MC2. Планшет предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью microSD. Moto Pad 60 NEO работает на Android 15.

Основная камера имеет разрешение 8 МП с автофокусом, фронтальная — 5 МП с фиксированным фокусом. Поддерживаются 5G SA/NSA, 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, A-GPS и порт USB Type-C. Корпус соответствует стандарту IP52, защищая от пыли и брызг. Аккумулятор ёмкостью 7040 мА·ч поддерживает зарядку 20 Вт, а в комплект входит более мощный адаптер на 68 Вт.





Moto Pad 60 NEO будет доступен в цвете Pantone Bronze Green с 22 сентября. Цена за версию 8 ГБ + 128 ГБ с 5G составляет 17 999 рупий.