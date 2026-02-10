10 февраля 2026 года российский мессенджер Max столкнулся со всплеском жалоб на работу сервиса. Проблемы начались вскоре после того, как Роскомнадзор приступил к замедлению Telegram. По данным мониторингового сервиса Detector404, число обращений резко выросло и продолжает увеличиваться.

Max — российский мессенджер от VK с аудиторией более 75 млн зарегистрированных пользователей. Приложение входит в перечень обязательного для предустановки ПО.

Какие проблемы фиксируют в Max

Среди основных жалоб: приложение не открывается или не загружается, невозможно отправить сообщения, не приходят медиафайлы. В облаке тегов на Detector404 лидируют формулировки «приложение не открывается», «медиа не загружается», «невозможно отправить сообщение» и «не работает».

Больше всего жалоб поступает с устройств на Android — около 44% обращений. На Windows приходится 26%, на iOS — 19%. Географически наибольшее количество сигналов зафиксировано в Ульяновской и Томской областях, Республике Карелии и Москве.

Связь со сбоями в Telegram

Массовые неполадки в Max начались вскоре после аналогичных проблем в Telegram. Там сбои продолжаются уже второй день подряд. 10 февраля Роскомнадзор приступил к официальному замедлению мессенджера Павла Дурова. За сутки на Downdetector зафиксировано более 8 500 жалоб на Telegram.

Причинно-следственная связь между замедлением Telegram и сбоями в Max пока не установлена. Ни VK, ни Роскомнадзор не прокомментировали ситуацию с мессенджером Max. Совпадение по времени может объясняться как техническими причинами на стороне VK, так и возросшей нагрузкой на серверы Max из-за миграции пользователей из Telegram.





Контекст: Max как замена иностранным мессенджерам

Max запущен VK в марте 2025 года как российская альтернатива Telegram и WhatsApp. По данным пресс-службы VK, количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн человек. Приложение входит в перечень программ, обязательных для предустановки на все электронные устройства, продаваемые в России.

На фоне последовательного ограничения иностранных мессенджеров депутаты Госдумы неоднократно упоминали Max как целевую платформу для перехода российских пользователей. Однако, по данным опросов ФСО и ВЦИОМ, россияне негативно восприняли блокировку звонков в Telegram и WhatsApp и попытки перевести их на отечественный мессенджер. К концу 2025 года в Кремле сочли замысел с принудительным переводом аудитории на Max неудачным.