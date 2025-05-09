Huawei официально представила HarmonyOS для ПК и подтвердила, что первое устройство на новой операционной системе дебютирует уже 20 мая. Как и ожидалось, чип внутри него будет собственного производства — и, судя по свежей утечке из Китая, Huawei готовит нечто амбициозное.

Процессор Kirin X90 и архитектура “Charlotte Pro”

По данным инсайдера DCS, десктопный процессор Huawei будет называться Kirin X90, а его внутреннее кодовое имя — “Charlotte Pro”. Интересно, что чип Kirin 9010, установленный в смартфоне Mate 70, носит схожее имя “Charlotte”, что намекает на общее архитектурное происхождение.

Предполагается, что Kirin X90 разрабатывается на базе мобильной архитектуры, но с серьёзными улучшениями для достижения уровня производительности, необходимого для ПК.

10 ядер, 20 потоков и поддержка национальных стандартов шифрования

Чип описывается как 10-ядерный в конфигурации 4+4+2 с поддержкой 20 потоков благодаря технологии многопоточности (SMT). Также он будет совместим с китайскими криптографическими стандартами SM3 и SM4.

Хотя точные характеристики графики, техпроцесса и теплопакета пока не раскрыты, по ранним утечкам известно, что GPU может иметь 10 ядер и кодовое имя “Ma Liang 920”.

Поддержка быстрой памяти и современной периферии

Ожидается, что Kirin X90 сможет работать с до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 на 128-битной шине и обеспечивать пропускную способность до 100 ГБ/с. Для хранения данных предусмотрена поддержка SSD-накопителей объёмом до 2 ТБ, а также наличие трёх портов USB-4.

Первый шаг к полной вертикальной интеграции

Для Huawei это не первый выход на рынок ПК, но впервые компания предлагает одновременно собственный процессор и операционную систему. Такой шаг демонстрирует стремление к полной вертикальной интеграции — от «железа» до ПО. Насколько конкурентоспособным окажется Kirin X90, покажут только первые тесты после релиза.