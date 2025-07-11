Apple планирует выпустить обновлённые модели iPad Pro с новым процессором M5 уже этой осенью. Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, премиальные планшеты компании станут первыми устройствами, получившими этот чип.

Новый чип — без нового дизайна

Предыдущая модель iPad Pro вышла в мае 2024 года и стала первым устройством Apple с OLED-дисплеем и чипом M4. Обновление 2025 года произойдёт спустя 17 месяцев — с акцентом на производительность, а не на внешний вид.

С точки зрения дизайна изменений не ожидается: корпус останется тонким, как в версии 2024 года, а OLED-дисплей — прежним. Главным новшеством станет переход на процессор M5, который создаётся по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC и должен обеспечить прирост производительности и энергоэффективности.

Тонкие рамки — но не в этом году

Apple также работает над новой дисплейной технологией, которая позволит ещё сильнее уменьшить рамки вокруг экрана iPad Pro. Однако пока неясно, будет ли она готова к запуску моделей с чипом M5 в 2025 году.



