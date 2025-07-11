Компания Samsung, возможно, откажется от выпуска модели Galaxy S26+ в следующем флагманском поколении. Об этом свидетельствуют данные GSMA, на которые обратило внимание издание SammyPolice. Вместо версии Plus южнокорейский производитель может представить Galaxy S26 Edge — это станет крупнейшим пересмотром линейки Galaxy S за последние годы.

Утечка указывает на три модели Galaxy S26

В базе GSMA обнаружены три устройства с индексами SM-S942, SM-S947 и SM-S948. Если следовать традиционной логике наименований, SM-S942 должен соответствовать базовому Galaxy S26, SM-S947 — новому Galaxy S26 Edge, а SM-S948 — топовой версии Galaxy S26 Ultra.

Ранее Samsung использовала следующую схему: цифра 1 в конце номера обозначала обычную модель, 6 — версию Plus, а 8 — Ultra. В случае с утечкой для Galaxy S26 нет модели с индексом, заканчивающимся на 6. Вместо неё фигурирует вариант с цифрой 7 — ранее так маркировался Galaxy S25 Edge.

Вариант Edge может заменить Plus

Если информация подтвердится, Samsung кардинально изменит свою продуктовую стратегию. Отказ от привычной модели Plus может говорить о смене приоритетов в дизайне и позиционировании устройств. В частности, Galaxy S26 Edge, по всей видимости, получит более тонкий корпус и возможно, изогнутый экран.





Базовая модель Galaxy S26 также может измениться. Новый номер с окончанием на 2 может сигнализировать о переработке формата устройства — например, увеличенном дисплее и более ёмком аккумуляторе. Это небольшое, но потенциально значимое обновление могло послужить поводом для смены идентификатора.

Аналогия с Apple и возможные сомнения

Интересно, что такой подход напоминает стратегию Apple: в 2025 году компания может отказаться от модели iPhone Plus в пользу сверхтонкого iPhone 17 Air. Не исключено, что Samsung следует по схожему пути — с попыткой предложить более утончённый и «премиальный» вариант в средней ценовой категории.





Однако не всё так однозначно. Несмотря на появление Galaxy S25 Edge, его продажи, по слухам, не оправдали ожиданий. Это может поставить под сомнение жизнеспособность идеи сверхтонких смартфонов в рамках флагманских серий. Кроме того, модель Galaxy S26+ всё ещё может быть добавлена в базу позднее, а текущий Edge — пока только тестовая или экспериментальная разработка.