Компания Oppo анонсировала дату презентации новой линейки смартфонов K13 Turbo. Официальный запуск состоится 21 июля в 14:30 по местному времени в Китае. Новые устройства ориентированы на пользователей, которым важны высокая производительность, игровой опыт и визуальные эффекты в среднем ценовом сегменте.

Смартфон с активным охлаждением и RGB-подсветкой

Согласно официальному тизеру, Oppo K13 Turbo получит встроенный вентилятор активного охлаждения, расположенный под основным модулем камеры. Ожидается, что система будет поддерживать интеллектуальную регулировку частоты вращения для повышения энергоэффективности, а также оснащена RGB-подсветкой. Несмотря на наличие движущихся элементов, K13 Turbo обещает получить степень защиты IPX8, что указывает на высокую водостойкость корпуса.

Устройства серии позиционируются как решение для геймеров и молодых пользователей. Смартфоны получат плоский дисплей с повышенной частотой обновления, что должно обеспечить плавную графику в играх и при повседневном использовании.

Характеристики K13 Turbo и K13 Turbo Pro

По слухам, модель K13 Turbo Pro с номером PLE110 уже была замечена в базе Geekbench. В её конфигурацию входит процессор Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что дисплей будет выполнен по технологии OLED LTPS, диагональ составит 6,8 дюйма, разрешение — 2800×1280 пикселей, частота обновления — 144 Гц.





Основная камера, согласно утечкам, будет включать 50-мегапиксельный модуль и вспомогательный сенсор на 2 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп. Среди других особенностей — пластиковая рамка корпуса, короткофокусный сканер отпечатков пальцев и RGB-подсветка.

Базовая модель K13 Turbo, по предварительной информации, получит процессор Dimensity 8450, а остальные характеристики, включая дисплей и камеры, будут идентичны версии Pro.





Обе модели будут доступны в цветах Black Warrior и First Purple. Также K13 Turbo появится в версии Knight White, а Pro — в Knight Silver.