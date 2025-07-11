Компания Sony анонсировала лимитированные бандлы PlayStation 5, приуроченные к релизу крупной игры Ghost of Yōtei. Оформленные в стилистике японского искусства, новые версии консоли поступят в продажу 2 октября 2025 года. Стоимость пока не раскрыта, предзаказы откроются позже.

Две версии дизайна: к искусству кинцуги и сумие

В комплект входят консоль с дисководом, контроллер DualSense и цифровая копия Ghost of Yōtei. Покупатели смогут выбрать между двумя оформлением:

Золотая версия , вдохновлённая техникой кинцуги, изображает гору Ётэй с позолоченными элементами.

, вдохновлённая техникой кинцуги, изображает гору Ётэй с позолоченными элементами. Чёрная версия выполнена в стилистике тушевой живописи сумие и отличается лаконичным, монохромным оформлением.

DualSense в комплекте имеет изображение главного героя по имени Ацу на тачпаде, стилистически соответствующее оформлению консоли. Контроллер можно будет приобрести и отдельно.

Впервые — сменная крышка для PlayStation 5 Pro

Кроме самих бандлов, Sony представит сменную крышку в золотом исполнении. Она подойдёт как для стандартной версии PlayStation 5, так и для PlayStation 5 Pro — впервые за всё время компания предложит кастомный аксессуар для старшей модели консоли.





Все аксессуары и консоли будут доступны в PlayStation Store с 2 октября. Информацию о стоимости и условиях предзаказа Sony пообещала раскрыть позже.