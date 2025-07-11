Apple планирует выпустить новый iPhone 17e весной 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники журналиста Марка Гурмана. Модель станет преемником iPhone 16e, который в своё время заменил ожидаемый iPhone SE 4. Новинка будет похожа на предшественника по дизайну, но получит актуальный процессор A19, который также будет установлен в iPhone 17 и iPhone 17 Air.

Apple расширяет линейку моделей

Решение выпускать iPhone 17e весной после презентации флагманской линейки iPhone 17 осенью 2025 года может быть частью новой стратегии Apple. Таким образом компания сможет продлить жизненный цикл нового поколения устройств и стимулировать продажи в межсезонье.

Ожидается, что линейка iPhone 17 будет включать:

базовый iPhone 17,

ультратонкий iPhone 17 Air (взамен модели Plus),

а также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — с обновлённым дизайном.

Таким образом, весной пользователям предложат более доступную модель с актуальным «железом», но без премиального ценника.





В планах Apple — множество новинок

В сентябре 2025 года Apple также анонсирует:

обновлённые Apple Watch начального и премиального уровня,

второе поколение гарнитуры Vision Pro с чипом M4 (вместо M2).

Осенью также выйдут iPad Pro с чипами M5, произведёнными по 3-нм техпроцессу N3P от TSMC. Их внутренние обозначения — J817, J818, J820 и J821.





Весной 2026 года, помимо iPhone 17e, компания представит:

обновлённые iPad Air с процессором M4 (вместо M3),

недорогой iPad с новым чипом, который заменит устаревший A16.

Планы на MacBook Pro с чипами M5 пока сдвинуты на 2026 год. Ранее выпуск 14- и 16-дюймовых моделей ожидался в конце 2025-го.



