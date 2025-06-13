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Компания Bose выпустила обновлённую версию своих флагманских наушников QuietComfort Ultra TWS, исправив ключевой недостаток предыдущей модели. Если оригинальная версия, представленная в начале 2024 года, впечатляла звуком, но не имела полноценного активного шумоподавления (ANC), то в новой модели этот недочёт устранён.

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Содержание
1. Усовершенствованное ANC и новые режимы
2. Инновационные технологии
3. Автономность и зарядка
4. Дизайн и доступность

Усовершенствованное ANC и новые режимы

QuietComfort Ultra второго поколения получили передовую систему шумоподавления от Bose. Теперь наушники предлагают:

  • «Тихий режим» – для максимального подавления внешних шумов
  • «Режим осведомлённости» – аналог прозрачного режима, пропускающий окружающие звуки

Инновационные технологии

  • CustomTune – интеллектуальная система персонализации звука. С помощью приложения Bose наушники анализируют анатомию уха пользователя и автоматически подстраивают звучание.
  • Пространственный звук – для эффекта объёмного аудио
  • 4 микрофона – улучшенное качество голоса в звонках
  • Поддержка кодеков – SBC, AAC и Qualcomm aptX Adaptive

Автономность и зарядка

  • До 6 часов работы от одного заряда (с ANC)
  • +18 часов – с кейсом
  • Беспроводная зарядка (стандарт Qi)

Дизайн и доступность

Наушники представлены в трёх цветах: чёрном, белом и насыщенном красном. Цена – $299.

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