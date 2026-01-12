Honor официально подтвердила проведение презентации 19 января, на которой будет представлен компактный флагман Honor Magic 8 Pro. Теперь стало известно, что вместе с ним дебютирует и более продвинутая версия — Honor Magic 8 RSR.

Опубликованное тизерное изображение показывает Magic 8 RSR в фиолетовом и чёрном цветах. Смартфон получил обновлённый блок камер со скруглённой квадратной формой, который пришёл на смену шестиугольному модулю прошлого поколения. Хотя сама Honor пока не раскрыла характеристики устройства, практически все детали уже появились в утечке с Weibo.

Согласно инсайдерской информации, Honor Magic 8 RSR оснастят 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и четырёхсторонним изогнутым стеклом. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Elite Gen 5. За автономность отвечает крупный аккумулятор ёмкостью 7 200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной — до 80 Вт.

Флагманская конфигурация включает 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Смартфон будет работать под управлением Android 16 с оболочкой Magic OS 10.

Камеры также соответствуют статусу топовой модели. Спереди установлена 50-мегапиксельная фронтальная камера. Сзади размещена тройная система с оптической стабилизацией:





50 Мп основной модуль с OIS;

50 Мп ультраширокоугольная камера;

200 Мп перископный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом и OIS.

Среди других заявленных особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, 3D-распознавание лица, отдельная физическая кнопка камеры, поддержка спутниковой связи, а также защита корпуса по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Ожидается, что Honor Magic 8 RSR станет одной из самых технологически продвинутых моделей бренда и будет ориентирован на пользователей, которым важны максимальная производительность, автономность и возможности камеры.