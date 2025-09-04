Компания TCL официально представила новый бюджетный планшет на Android — Nxtpaper 11 Gen 2, ориентированный на студентов, путешественников и всех, кто ищет лёгкое устройство для работы и учебы.

Планшет оснащён 11-дюймовым FHD+ экраном Nxtpaper 4.0, который фильтрует на 61% больше синего света по сравнению с обычными ЖК-панелями, снижает блики и создаёт мягкое изображение, похожее на бумагу, что удобно для чтения. На корпусе есть специальная кнопка Nxtpaper для переключения режимов Ink Paper, Color Paper и стандартного дисплея. Яркость достигает 500 нит на солнце, поддерживается частота обновления до 60 Гц.





Внутри установлен восьмиядерный процессор MediaTek MT8786, 8 ГБ оперативной памяти и ещё 8 ГБ виртуальной, а встроенный накопитель составляет 128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ через microSD. Планшет работает на Android 15 и предлагает набор AI-инструментов TCL, включая Smart Voice Memo для транскрипций и ментальных карт, Writing Assist для черновиков писем и эссе, субтитры в реальном времени, Smart Translator для текста, изображений и голоса, а также Google Circle to Search для быстрого поиска визуальной информации.

Фронтальная камера 5 МП поддерживает видеозвонки, основная — 8 МП с автофокусом и LED-вспышкой, обе камеры умеют снимать видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.





Батарея на 8000 мА·ч обеспечивает до 19,9 часов воспроизведения видео в 720p и поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C, а также обратную зарядку других устройств. В режиме ожидания планшет способен работать до 59 дней.

Корпус металлический, толщиной 7,3 мм, весит 500 г, имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Встроены два динамика и два микрофона, поддерживается стилус T-Pen для работы с минимальной задержкой и ощущением письма на бумаге. Среди разъёмов — USB-C 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0; 3,5 мм разъём отсутствует.





Планшет доступен в двух конфигурациях: базовая Wi-Fi модель с 6 ГБ RAM и 64 ГБ памяти с чехлом и T-Pen стоит $269,99, старшая с 8 ГБ RAM и 128 ГБ памяти — $299,99.