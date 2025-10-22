Внутри Apple не прекращается проектирование гибких устройств, в частности, складных версий iPhone и iPad, оборудованных эластичными экранами. Однако, по сведениям Марка Гурмана из Bloomberg, первенец в лице складного iPad задержится: вместо планов выпустить его в 2028 году, релиз сдвигается на 2029 год или позднее. Препятствием служат технические вопросы, связанные с габаритами аппарата, спецификой механизма складывания и характеристиками дисплея.

Инсайдеры сообщают, что Apple кооперируется с Samsung Display над созданием 18,8-дюймовой OLED-панели, призванной минимизировать видимость сгиба. Текущий прототип складного iPad, известный под обозначением J312, не оснащен внешним экраном и в закрытом состоянии походит на MacBook. В развернутом виде его размеры сравнимы с 13-дюймовым ноутбуком.

Основная сложность заключается в весе устройства. Существующие прототипы достигают массы около 1,6 кг, что втрое превышает вес iPad Pro. Из-за сложной конструкции и дорогостоящего дисплея предполагаемая стоимость новинки может достигать 3 000 долларов (245 000 руб.), что почти в три раза выше цены текущего топового планшета Apple.

Складной iPad призван стать переломным моментом для линейки планшетов компании, интерес к которой в последнее время падает. Впрочем, учитывая возникшие трудности и высокую стоимость, не исключен вариант, при котором проект будет закрыт, подобно Apple Car или упрощенной версии Vision Pro.