23 сентября с мыса Канаверал во Флориде запланирован запуск обсерватории Carruthers Geocorona Observatory. Аппарат будет наблюдать за внешними слоями атмосферы Земли, чтобы изучить геокорону — слабое ультрафиолетовое свечение, образующее своеобразное «гало» вокруг планеты. Миссия рассчитана на 2-3 года.

От Луны к L1

Геокорона начинается примерно на высоте 480 километров и простирается почти до половины расстояния до Луны. Впервые её удалось зафиксировать в 1972 году, когда астронавты «Аполлона-16» установили на Луне ультрафиолетовую камеру. Автор прибора, инженер и физик Джордж Карразерс, доказал существование явления, но его оборудование не позволяло охватить всю картину.

Спустя более полувека его мечта воплотится полностью: новая обсерватория отправится к точке Лагранжа L1 — примерно в 1,6 миллиона километров от Земли по направлению к Солнцу. Там она присоединится к другим научным аппаратам — NASA IMAP и NOAA SWFO-L1.

Техника и научные задачи

Новая камера значительно превосходит прибор Карразерса. Она оснащена широкоугольным и детальным ультрафиолетовыми имиджерами: первый позволит фиксировать всю экзосферу, второй — отслеживать её взаимодействие с нижними слоями атмосферы и солнечными частицами.





Особое внимание будет уделено процессу утечки водорода — ключевого компонента воды. Эти данные помогут понять, как Земля теряет часть атмосферы, и уточнить критерии поиска экзопланет, где могут существовать океаны и условия для жизни.

Дальнейшие шаги

После выхода на орбиту в точке L1 аппарат пройдёт проверку систем и начнёт регулярные наблюдения в марте следующего года. Первоначальный срок работы составляет два года, но NASA рассчитывает продлить миссию. Учёные надеются, что собранные данные помогут точнее описать процессы в атмосфере Земли и лучше понять условия на других «голубых точках» Вселенной.



