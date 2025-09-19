Компания Xiaomi готовится к запуску нового флагмана. По данным отраслевых источников, презентация серииXiaomi 17 в Китае может состояться уже 30 сентября, хотя официального подтверждения даты пока нет.
Президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что проведёт прямую трансляцию 30 сентября в 19:00 по пекинскому времени, где ответит на вопросы о новой линейке, в том числе о причинах пропуска номера «16».
Три модели в линейке
Ожидается, что Xiaomi выпустит три версии: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.
- Xiaomi 17 / 17 Pro: оба устройства будут работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, включающем два производительных ядра (4,61 ГГц) и шесть энергоэффективных (3,63 ГГц). В тестах Geekbench смартфон набрал 3096 баллов в одноядерном режиме и 9382 балла в многоядерном.
- В комплектацию войдут 16 ГБ ОЗУ и фирменная оболочка HyperOS 3 на базе Android 16.
Magic Back Screen и камеры Leica
Особенностью Pro-моделей станет новый задний дисплей Magic Back Screen, встроенный в блок камер. Он заменяет привычный «остров» и может отображать часы, аватары или GIF-анимации. Кроме того, экран используется как видоискатель для селфи, панель управления «умным домом» и быстрые ярлыки.
Камеры традиционно создаются совместно с Leica.
- Xiaomi 17 Pro: тройная система — основной сенсор 50 МП (f/1,67), сверхширокий 50 МП и телеобъектив 50 МП с пятикратным оптическим зумом (f/3,0).
- Xiaomi 17 Pro Max: аналогичная система, но с более светосильным зум-объективом (f/2,6).