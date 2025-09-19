Компания Xiaomi готовится к запуску нового флагмана. По данным отраслевых источников, презентация серииXiaomi 17 в Китае может состояться уже 30 сентября, хотя официального подтверждения даты пока нет.

Президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что проведёт прямую трансляцию 30 сентября в 19:00 по пекинскому времени, где ответит на вопросы о новой линейке, в том числе о причинах пропуска номера «16».

Три модели в линейке

Ожидается, что Xiaomi выпустит три версии: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.

Xiaomi 17 / 17 Pro : оба устройства будут работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 , включающем два производительных ядра (4,61 ГГц) и шесть энергоэффективных (3,63 ГГц). В тестах Geekbench смартфон набрал 3096 баллов в одноядерном режиме и 9382 балла в многоядерном.

: оба устройства будут работать на новейшем чипсете , включающем два производительных ядра (4,61 ГГц) и шесть энергоэффективных (3,63 ГГц). В тестах Geekbench смартфон набрал в одноядерном режиме и в многоядерном. В комплектацию войдут 16 ГБ ОЗУ и фирменная оболочка HyperOS 3 на базе Android 16.

Magic Back Screen и камеры Leica

Особенностью Pro-моделей станет новый задний дисплей Magic Back Screen, встроенный в блок камер. Он заменяет привычный «остров» и может отображать часы, аватары или GIF-анимации. Кроме того, экран используется как видоискатель для селфи, панель управления «умным домом» и быстрые ярлыки.





Камеры традиционно создаются совместно с Leica.