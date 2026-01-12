Компания vivo расширила линейку Y500 в Китае, представив новый смартфон vivo Y500i. Новинка присоединилась к моделям Y500 и Y500 Pro, выпущенным в прошлом году, и делает ставку на ёмкий аккумулятор и практичные характеристики.

Главной особенностью vivo Y500i стала батарея на 7 200 мА·ч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. В основе устройства лежит чип Snapdragon 4 Gen 2, который работает в паре с оперативной памятью объёмом до 12 ГБ и накопителем до 512 ГБ.

Смартфон оснащён 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и HD+ разрешением. Пиковая яркость панели достигает 1 200 нит, а фронтальная камера размещена в отверстии по центру экрана.

Основная камера представлена одним 50-мегапиксельным сенсором с автофокусом и диафрагмой f/1.8. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп.

Среди других характеристик vivo Y500i — защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, сертификат прочности SGS Gold Label с оценкой 5 звёзд, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъём, боковой сканер отпечатков пальцев и инфракрасный порт.





Толщина корпуса смартфона составляет 8,49 мм, вес — 219 граммов. Модель уже поступила в продажу в Китае в цветах Galaxy Silver, Phoenix Gold и Obsidian Black.

Цены на vivo Y500i в Китае:

8 ГБ + 128 ГБ — 1 499 юаней (~215 долларов)

8 ГБ + 256 ГБ — 1 799 юаней (~255 долларов)

8 ГБ + 512 ГБ — 1 999 юаней (~285 долларов)

12 ГБ + 256 ГБ — 1 999 юаней (~285 долларов)

12 ГБ + 512 ГБ — 2 199 юаней (~315 долларов)

Таким образом, vivo Y500i предлагает редкое для своего ценового сегмента сочетание сверхёмкой батареи, высокой защиты корпуса и большого экрана с частотой 120 Гц.