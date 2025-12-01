Vivo X300 Ultra станет завершающей моделью линейки X300 и прямым преемником X200 Ultra. Хотя компания пока не раскрыла никаких официальных подробностей о версии Ultra, в сети уже появилось несколько утечек. Последняя сообщает о ёмкости батареи и предполагаемом окне запуска.

По данным инсайдера, релиз vivo X300 Ultra намечен на первый квартал 2026 года, что совпадает с временем выхода X200 Ultra, представленного в апреле этого года.

Также источник утверждает, что новый флагман получит аккумулятор на 7000 мА·ч. Для сравнения, X200 Ultra был оснащён батареей на 6000 мА·ч, а недавно вышедший X300 Pro — на 6510 мА·ч.

Кроме того, ожидается, что vivo X300 Ultra предложит двойную камеру на 200 Мп, увеличенный сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и будет доступен на глобальном рынке.