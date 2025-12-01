Теперь официально: OnePlus 15R станет первым смартфоном, оснащённым новым процессором Qualcomm серии 8 — Snapdragon 8 Gen 5. Вместе с этим компания также раскрыла свежие подробности о готовящейся линейке мобильных устройств.

Да, именно OnePlus 15R получит Snapdragon 8 Gen 5 — и важно подчеркнуть, что это не версия Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленная в OnePlus 15.

Обычная версия Snapdragon 8 Gen 5 была представлена 26 ноября — как раз перед объявлением OnePlus. По характеристикам чип заметно отличается от варианта Elite.

Главное отличие — частоты CPU. Два производительных ядра Oryon работают до 3,8 ГГц (у Elite — до 4,6 ГГц), а шесть ядер производительности — до 3,32 ГГц против 3,62 ГГц у Elite. Чип поддерживает оперативную память LP-DDR5X, но на скорости до 4800 МГц, тогда как Elite работает с 5300 МГц. Графический процессор Adreno, судя по всему, одинаков в обеих версиях. Кроме того, 5G-модем Snapdragon X85 в Elite заменён на Snapdragon X80.

Хотя некоторые могут расценить это как серьёзное упрощение по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленным в OnePlus 15, Realme GT 8 Pro и Poco F8 Ultra, сниженная мощность потенциально поможет лучше контролировать нагрев. Это важный момент, учитывая, что все протестированные устройства на Elite-чипе заметно грелись.





Кроме нового процессора, OnePlus сообщила, что OnePlus 15R получит движок обработки фото DetailMax, модуль Wi-Fi G2 и AMOLED-дисплей разрешением 1.5K с частотой обновления 144 Гц. Судя по описанию, экран, вероятно, будет тем же, что используется в OnePlus Nord 5, а не в OnePlus 15.

OnePlus пока не раскрывает информацию об аккумуляторе в OnePlus 15R, поэтому остаётся неизвестным, получит ли модель большой аккумулятор на 8300 мА·ч, ожидаемый в китайской версии OnePlus Ace 6T.