vivo x300 regulatory body stuff kv
Автор:

Vivo продолжает раскрывать подробности о серии X300. Ранее компания показала дизайн дисплея и рассказала о камерах, а теперь стало известно, что стандартная версия Vivo X300 прошла сертификацию 3C в Китае — важный шаг перед официальным релизом.

Содержание
1. Vivo X300 сертифицирован с поддержкой 90-Вт зарядки
2. Характеристики Vivo X300 (по слухам)
3. Vivo X300 Ultra выйдет позже

Vivo X300 сертифицирован с поддержкой 90-Вт зарядки

Смартфон с номером модели V2509A зарегистрирован в базе 3C. В документах упоминается зарядное устройствоV9082L0A1-CN / V9082L0E1-CN, которое поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.


Ранее это же устройство засветилось в базе Geekbench: оно работает на чипсете MediaTek Dimensity 9500, оснащено 16 ГБ оперативной памяти и управляется Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

vivo x300 3c certified

Характеристики Vivo X300 (по слухам)

Ожидается, что Vivo X300 получит:


  • 6,3-дюймовый плоский OLED-дисплей BOE Q10 Plus с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц;
  • аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч;
  • тройную камеру:
    • основной модуль на 200 Мп Samsung HPB;
    • сверхширокоугольный сенсор 50 Мп Samsung JN5;
    • перископ-телеобъектив 50 Мп Sony LYT-602;
  • фронтальную камеру на 50 Мп с углом обзора 92° и автофокусом.

Vivo X300 Ultra выйдет позже

Помимо базовой и Pro-версий, в линейку войдёт Vivo X300 Ultra. Модель получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и усовершенствованную систему камер. По данным источников, Ultra дебютирует в первой половине 2026 года.

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.