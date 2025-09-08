Vivo продолжает раскрывать подробности о серии X300. Ранее компания показала дизайн дисплея и рассказала о камерах, а теперь стало известно, что стандартная версия Vivo X300 прошла сертификацию 3C в Китае — важный шаг перед официальным релизом.

Vivo X300 сертифицирован с поддержкой 90-Вт зарядки

Смартфон с номером модели V2509A зарегистрирован в базе 3C. В документах упоминается зарядное устройствоV9082L0A1-CN / V9082L0E1-CN, которое поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.





Ранее это же устройство засветилось в базе Geekbench: оно работает на чипсете MediaTek Dimensity 9500, оснащено 16 ГБ оперативной памяти и управляется Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Характеристики Vivo X300 (по слухам)

Ожидается, что Vivo X300 получит:





6,3-дюймовый плоский OLED-дисплей BOE Q10 Plus с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц ;

с разрешением и частотой обновления ; аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч ;

; тройную камеру: основной модуль на 200 Мп Samsung HPB ; сверхширокоугольный сенсор 50 Мп Samsung JN5 ; перископ-телеобъектив 50 Мп Sony LYT-602 ;

фронтальную камеру на 50 Мп с углом обзора 92° и автофокусом.

Vivo X300 Ultra выйдет позже

Помимо базовой и Pro-версий, в линейку войдёт Vivo X300 Ultra. Модель получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и усовершенствованную систему камер. По данным источников, Ultra дебютирует в первой половине 2026 года.