MediaTek представила свой новый флагманский чипсет Dimensity 9500, который в ближайшие месяцы появится в ряде смартфонов китайских брендов. Одним из первых устройств с этим процессором станет vivo X300 Pro — и теперь в базе Geekbench появились результаты его тестирования.

Смартфон X300 Pro (V2514) набрал 3 177 баллов в одноядерном тесте и 9 701 балл в многоядерном. Эти показатели соответствуют результатам, которые ранее демонстрировал vivo X300, и дают лишь небольшое преимущество над предыдущим Dimensity 9400. Однако важно учитывать, что речь идёт о ранних тестах на ещё не вышедшем устройстве.

Geekbench также подтвердил наличие версии с 16 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 16. В отдельном тесте GPU смартфон набрал 22 566 баллов в Vulkan-бенчмарке.

Кроме того, официальный аккаунт vivo в Weibo показал цветовые варианты будущей модели: Wild Brown, Simple White, Free Blue и Pure Black. X300 Pro получит 6,78-дюймовый плоский дисплей и толщину корпуса 7,99 мм.



