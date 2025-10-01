Компания vivo подтвердила, что новый смартфон V60e будет официально представлен 7 октября.

Устройство выйдет в цветах Elite Purple и Noble Gold. Полные характеристики пока не раскрыты, но уже известно, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, а также защиту по стандартам IP68 и IP69.

Главной особенностью станет 200-мегапиксельная основная камера, дополненная 8-мегапиксельным ультрашироким модулем и фирменной подсветкой Aura Light. Фронтальная камера будет на 50 МП. Кроме того, в смартфон встроят функцию AI Four-Season Portrait, а для индийского рынка появится эксклюзивный режим AI Festival Portrait.

Программная часть представлена оболочкой Funtouch OS 15. Производитель обещает три крупных обновления Android и пять лет регулярных обновлений безопасности.

Больше информации о цене и доступности vivo V60e станет известно на следующей неделе во время официального запуска.



