Смартфон vivo Y500 должен выйти в Китае 1 сентября. В преддверии официального анонса устройство появилось на сайте China Telecom, который раскрыл его полные характеристики.

Согласно информации на сайте, новый смартфон получит 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Устройство будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены варианты с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.





По данным с сайта, vivo Y500 будет поставляться с Origin OS 5 на базе Android 15. Основная камера получит датчик на 50 МП и дополнительный модуль на 2 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 МП. Также указано, что смартфон получит сканер отпечатков пальцев под экраном.

Толщина корпуса составит 8,23 мм, вес — 213 граммов. Устройство будет доступно в цветах Basalt Black, Dragon Crystal и Glacier Blue.





Ранее vivo также подтвердила, что Y500 5G получит аккумулятор ёмкостью 8200 мА·ч, защиту от воды и пыли по стандартам IP69+/IP69/IP68, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.